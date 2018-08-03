Полиция Швеции застрелила юношу с синдромом Дауна из-за его игрушки

В центре Стокгольма полиция открыла огонь на поражение на 20-летнего парня с синдром Дауна и аутизмом. Причиной был его игрушечный автомат, который стражи порядка приняли за настоящий, пишет Expressen.
Сообщается, что инцидент произошел 2 августа. 20-летний Эрик Торелл отправился гулять без сопровождения. Не обнаружив Эрика дома, родители объявили его в розыск.
На улицу парень вышел с недавно подаренным ему игрушечным пистолетом. "Это был подарок. Оно выглядело немного похоже на пистолет-пулемет. До этого дня он просто валялся среди других игрушек", - поделилась мать Эрика.
В полицию стали поступать жалобы о человеке, который разгуливает по улице с оружием. Приехавшая полиция потребовала опустить оружие, но из-за своей болезни парень не мог понять, что от него требуется. В итоге полицейский наряд в составе трех человек открыл по нему огонь. Позднее они объяснили, что он вел себя "угрожающе", когда к нему приближались.
От ранений юноша скончался через два часа.
«Я услышал выстрелы и проснулся. Когда я выглянул, то увидел полицейских. Они кричали, что кто-то должен сложить оружие и лечь на землю. А затем приехало еще больше полицейских, а также скорая помощь», - сказал очевидец.
Родители говорят, что "угрожающее поведение" - клевета полицейских, которые хотят избежать наказания. "Он и муху не обидел бы, он самый добрый человек в мире", - сказали они.
По факту нарушения со стороны сотрудников правоохранительных органов прокуратура инициировала расследование.
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