Полиция Швеции застрелила юношу с синдромом Дауна из-за его игрушки

В центре Стокгольма полиция открыла огонь на поражение на 20-летнего парня с синдром Дауна и аутизмом. Причиной был его игрушечный автомат, который стражи порядка приняли за настоящий, пишет Expressen.

Фото: expressen tv

Сообщается, что инцидент произошел 2 августа. 20-летний Эрик Торелл отправился гулять без сопровождения. Не обнаружив Эрика дома, родители объявили его в розыск.

На улицу парень вышел с недавно подаренным ему игрушечным пистолетом. "Это был подарок. Оно выглядело немного похоже на пистолет-пулемет. До этого дня он просто валялся среди других игрушек", - поделилась мать Эрика.

В полицию стали поступать жалобы о человеке, который разгуливает по улице с оружием. Приехавшая полиция потребовала опустить оружие, но из-за своей болезни парень не мог понять, что от него требуется. В итоге полицейский наряд в составе трех человек открыл по нему огонь. Позднее они объяснили, что он вел себя "угрожающе", когда к нему приближались.

От ранений юноша скончался через два часа.

«Я услышал выстрелы и проснулся. Когда я выглянул, то увидел полицейских. Они кричали, что кто-то должен сложить оружие и лечь на землю. А затем приехало еще больше полицейских, а также скорая помощь», - сказал очевидец.

Родители говорят, что "угрожающее поведение" - клевета полицейских, которые хотят избежать наказания. "Он и муху не обидел бы, он самый добрый человек в мире", - сказали они.

По факту нарушения со стороны сотрудников правоохранительных органов прокуратура инициировала расследование.