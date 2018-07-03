Провинциалу не дали уплыть от Правды в Японию

Уроженец села Правда Сахалинской области, по-видимому, вообразив себя как минимум Федором Конюховым, решил сбежать в Страну восходящего солнца на самодельной лодке.
Патруль Государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации задержал горе-путешественника уже на пути в Японию. Как стало известно, далеко мужчине уплыть не удалось — сотрудники правопорядка задержали его в непосредственной близости от родного села.
Отметим, что мужчина оказался далеко не из робкого десятка, и, как и подобает настоящему капитану, судно свое покидать наотрез отказывался. Более того, сахалинец даже пытался оказать сопротивление стражам правопорядка.
Подготовился к долгой дороге сахалинец ответственно, нужно отдать ему должное. В его кораблике кустарного производства нашлись палатка, спальный мешок, питьевая вода и еда. Неизвестным остается причина столь рискованного путешествия — то ли мужчина всю жизнь мечтал стать подданным продвинутой и прекрасной Японии, то ли хотел обставить другого известного путешественника — Федора Конюхова и снискать себе славы. Или, быть может, сахалинец был просто не в себе.
В комментариях к новости пользователи отмечают, что в одиночку оправиться в такое путешествие на самодельной лодке — как минимум безрассудно. Но, вроде бы, встают на сторону мужчины — это, говорят, его дело. Один пользователь заметил, что в таком деле может серьезно не повезти — унесет течение в Северную Корею, и все тут.
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