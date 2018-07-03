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Пропавших в пещере школьников нашли, но спасут только через несколько месяцев

Происшествия

Пропавших в пещере школьников нашли, но спасут только через несколько месяцев. 388981.jpeg

Фото: REX/Shutterstock

Поход, внезапно затянувшийся на несколько месяцев. Двенадцать детей, состоящие в школьной футбольной команде, и их тренер попали в ловушку в одной из пещер Таиланда. Мальчикам от 11 до 16 лет. Об этом сообщает bbc. com.

И хотя спасателям удалось накануне их обнаружить, в заточении несчастным придется провести не менее четырех месяцев, пока уровень воды не спадет. Единственная альтернатива — освоить дайвинг, однако дети слишком истощены, чтобы передвигаться самостоятельно.

Инцидент произошел еще 23 июня, когда после тренировки команда отправилась в горный парк, чтобы побывать в пещере. Однако выйти из нее они так и не смогли — по причине ливней вход затопило.

На данный момент все, что могут сделать спасатели, доставить группе все необходимое, чтобы они могли продержаться максимально долгое время.

Стихия часто, особенно последнее время, ставит человека на место, показывая ему, кто на самом деле является хозяином Земли. Однако если с локальными катаклизмами, пусть и забирающими подчас человеческие жизни, человечество пока справляется, есть процессы, над которыми оно бессильно.

Как недавно писала "Правда.Ру", ученые в очередной раз рассказали, как именно погибнет наша планета. Ряд экспертов убеждены, что конец света наступит гораздо позже, чем предсказывали племена майя. Новая дата — через 10 триллионов лет.

Все начнется с угасания Солнца, что лишит человечество шанса на дальнейшее существование. В случае же, если после гибели Солнца Земля все-таки выживет, срок апокалипсиса сдвинется еще на 12 млрд лет.

Однако на протяжении этого времени Земля будет неотступно приближаться к концу своего существования. Старые звезды после исчезновения Солнца погаснут, Землю постепенно поглотят черные дыры, и всю Вселенную накроет тьма.

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Темы дети поход стихия таиланд происшествие ледяная пещера
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