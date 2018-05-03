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Источник Правда.Ру

Майор ВВС: "Не верю, что птица убила двух асов на Су-30"

Происшествия

Российские эксперты сомневаются, что птица могла стать причиной крушения многоцелевого истребителя Су-30С в Сирии.

Майор ВВС: "Не верю, что птица убила двух асов на Су-30". 386577.jpeg
mil.ru

Как пояснил мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов, к такому трагическому результату самолет могло привести попадание в стаю птиц, но никак не одинокая птица в двигателей.   

По словам эксперта, чтобы у самолета возникли проблемы сразу с двумя двигателями, он должен был попасть в стаю птиц.

Красноперов отметил, что "чтобы из-за птички такая ситуация?... На моей памяти есть такое, что попадает птица размера цапли в двигатель, тогда двигатель встает колом. Но это надо, чтобы попало в два двигателя две цапли как минимум. Потому что если в один попадает, то он на другом прекрасно летает". 

Он добавил, что пилоты могли катапультироваться, но не сделали этого. "На этом типе самолета катапульта такая стоит, что можно катапультироваться при нулевой скорости, фактически с земли, когда самолет на стоянке стоит. Там настолько надежная катапульта стоит, что не одного летчика спасла уже". 

"Правда.Ру" ранее сообщала, что трагедия произошла около 9:45 по московскому времени над акваторией Средиземного моря после взлета с аэродрома Хмеймим.

По данным специалистов, в момент катастрофы самолет набирал высоту. Предположительно, в двигатель истребителя попала птица.

"Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", - говорится в сообщении.

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Темы Су-30 сирия птица падение
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