На встрече глав корейских государств лидер КНДР Ким Чен Ын оттолкнул фотографа, преградившего путь его жене Ли Соль Чу и супруги южнокорейского президента Ким Чжон Сук.
На кадрах ролика, выложенного в Youtube, видно, что фоторепортер путь женщинам, чтобы сделать снимок. В этот момент северокорейский лидер оттолкнул журналиста в сторону.
Сообщается, что этот инцидент произошел 27 апреля во время приема в "Доме мира", который находится в южной части демилитаризованной зоны.
Лидер КНДР Ким Чен Ын стал первым руководителем КНДР, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. Там прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что глава КНДР Ким Чен Ын на встрече с советником президента Южной Кореи Чон Ый Ёном заявил о готовности отказаться от испытаний ядерных боезарядов и пусковых установок.
25 февраля перед началом церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане генерал армии КНДР Ким Йон Чоль встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и подтвердил готовность своей страны вести переговоры с США.
Президент Южной Кореи отметил, что северный сосед "очень хочет" вести переговоры с США.
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