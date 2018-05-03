Все подробности из взорванного Лондона

2 мая в Лондоне тридцать человек пострадали в результате взрыва на еврейском празднике Лаг ба-Омер.

Как сообщает газета Daily Express, взрыв прогремел в районе Стэмфод Хилл, где собралась толпа людей, отмечавших традиционный праздник, во время которого жгут костры.

Согласно предварительным данным, причиной взрыва могло стать неосторожное обращение с жидкостью для разжигания огня. также могли взорваться аккумуляторы мобильных телефонов, которые некоторые из праздновавших бросали в костер.

Издание отмечает, что десять человек были доставлены в больницы. Примерно двадцать человек также получили незначительные травмы.

На данный момент сообщений о том, что причиной взрыва могли стать преступные действия, не поступало.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что осенью 2017 года на станции метро "Парсонс-Грин" на юго-западе Лондоне прогремел взрыв. По информации газеты Sun, несколько человек получили ожоги лица.

По словам очевидцев, взорвался пакет, который находился в вагоне у двери. Внутри него был белый пластиковый контейнер с неизвестным содержимым. Взрыв спровоцировал панику среди пассажиров, которые с криками стали покидать вагон. Некоторые рассказывали об "огненном шаре", образовавшимся от взрыва.

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