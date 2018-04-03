Как сообщили в руководстве Черноморского флота, моряки готовы обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.
Такое заявление последовало после инцидента с задержанием украинскими пограничниками судна "Норд" из Крыма. Источник в силовых структурах республики пояснил, что "агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства".
Отмечается, что угроза "украинского государственного пиратства уже обозначилась". 26 марта украинские пограничники задержали российское судно "Норд". Экипаж обвинили в нарушении морской границы.
По данным СМИ, на борту судна "Норд" находился экипаж из 10 человек. Пограничники остановили его в 15 милях от Обиточной косы, сообщили в Госпогранслужбе Украины.
В настоящее время причины задержания устанавливаются. Украинские издания пишут, что на судне находилось десять членов экипажа, которые якобы нарушили порядок выезда из Украины. У экипажа были найдены паспорта граждан РФ, выданные в Керчи.
При этом на борт до сих пор не допущен российский консул по причине того, что там якобы нет россиян."Со слов адвокатов, очень недружелюбные и провокационные действия украинской пограничной службы. Ощущение, что ребят вынуждают признать себя гражданами Украины. Погранслужбе всё равно, как они питаются, как состояние корабля", - пояснила представитель владельца.
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