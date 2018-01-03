31 декабря в Сирии из-за технической неисправности разбился российский вертолёт Ми-24.
Как сообщили в министерстве обороны, инцидент произошел при выполнении перелёта на аэродром Хама в Сирии.
По данным ведомства, "при совершении жёсткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли.
Борттехник вертолёта получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь".
Отмечается, что никакого огневого воздействия на вертолёт не было. "Правда.Ру" ранее писала о том, что 12 ноября в иракской провинции Васит упал вертолет Ми-17. В результате погибли семь военнослужащих.
Как писал Iraqi News, вертолёт Ми-17 выполнял учебную миссию и потерпел крушение в районе города Эль-Кут, где расположена одноимённая авиабаза.
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