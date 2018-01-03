В Сирии перед Новым годом разбился российский вертолет

31 декабря в Сирии из-за технической неисправности разбился российский вертолёт Ми-24.

Как сообщили в министерстве обороны, инцидент произошел при выполнении перелёта на аэродром Хама в Сирии.

По данным ведомства, "при совершении жёсткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли.

Борттехник вертолёта получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь".

Отмечается, что никакого огневого воздействия на вертолёт не было. "Правда.Ру" ранее писала о том, что 12 ноября в иракской провинции Васит упал вертолет Ми-17. В результате погибли семь военнослужащих.

Как писал Iraqi News, вертолёт Ми-17 выполнял учебную миссию и потерпел крушение в районе города Эль-Кут, где расположена одноимённая авиабаза.