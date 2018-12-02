СМИ: немецкая полиция угощала гостей Исламской конференции свининой

Конфуз случился на очередной Исламской конференции в Берлине. Так, Министерство внутренних дел Германии угощало участников встречи свининой.

Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Так, пишут авторы материала, организаторы мероприятия подали на стол закусок помимо других угощений кровяные колбаски из свинины. Исповедующим ислам, указывают немецкие журналисты, согласно их религиозным убеждениям, категорически нельзя употреблять в пищу мясо свиньи. Многие в Германии и вне ее сочли проступок организаторов Исламской конференции неуважением к мусульманам.

Журналисты из Die Welt удивляются, как можно не знать того, что мусульмане не употребляют в пищу свинины. Авторы материала сетуют, что это известно даже тем, кто никогда не брал в руки Корана — священного писания мусульман. Тем более, указывают немецкие журналисты, этот факт должен быть известен главе Министерства внутренних дел Германии Хорсту Зеехоферу. Он ведь, резюмируют авторы материала, организует подобного рода мероприятия с участием мусульман далеко не е в первый раз.

А вот в российском УФСИН с обычаями и традициями мусульман знакомы хорошо. Более того, тюремщики даже всеми силами пытаются сделать так, чтобы заключенным, исповедующим ислам, в российских тюрьмах было комфортно и вольготно. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что УФСИН, в частности, разрешил заключенным-мусульманам праздновать Курбан-Байрам и Ураза-Байрам.

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