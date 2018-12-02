В Подмосковье сотрудник полиции во время конфликта выстрелил себе в ногу

Сегодня днем в одну из больниц Подмосковья с огнестрельным ранением доставили сотрудника столичной Дорожно-транспортной службы.
Выяснилось, что в ходе несения службы полицейский остановил дорогой иностранный автомобиль. Водитель машины отчего-то отказался выйти из салона и проигнорировал просьбу сотрудника ДПС предъявить свои документы. Отмечается, что девушка, находившаяся за рулем иномарки, вела себя неадекватно и агрессивно. Она принялась хамить остановившему автомобиль стражу правопорядка. Тогда сотрудник ДПС решил достать табельное оружие. Но девушка вдруг напала на него, и полицейский случайным образом выстрелил себе в ногу.
Любопытно, что за рулем дорогого иностранного автомобиля находилась коллега несчастного полицейского — также сотрудник московской полиции. Отметим, что медицинское освидетельствование храбрая девушка проходить отказалась. Сообщается, что ее уже уволили из внутренних органов. Но на этом приключения горе-водителя не закончатся — девушку привлекут к ответственности согласно законодательству Российской Федерации.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что полицейский из Москвы застрелил собаку прямо в столичном метрополитене. Дело в том, что хозяин животного натравил ее на стража правопорядка. Пес от полученных ранений скончался на месте.
Фото: vk. com/ ГУМВД Москвы
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