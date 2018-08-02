Накрыло правосудием: женщина задержала грабителя собой

В российском городе Кирове местная жительница задержала грабителя. Мужчина попытался вырвать у нее сумочку. Но задержала женщина злоумышленника весьма необычным способом.

Фото: кадр из видео mash

Так, женщина повалила его, легла сверху и прижала горе-грабителя к земле. На видеозаписи с места происшествия видно, как всерьез настроена женщина. Мужчина пытается вырваться, ругает ее последними словами и угрожает, но кировчанка остается беспристрастной — продолжает как ни в чем не бывало лежать на злоумышленнике, дожидаясь приезда полиции.

В какой-то момент мужчина разошелся уже не на шутку. Попытки вырваться из рук храброй женщины он оставил, но оскорблять ее и угрожать ей не перестал. Тогда женщина сама перешла в наступление — стала наставлять мужчину, воспитывать и взывать к его совести. Так, выяснилось, что кировчанке, по ее собственному выражению, "детей нечем кормить" и преступник, по ее мнению, за все поплатится.

В комментариях под видеороликом в одной из социальных сетей россияне восхищаются находчивостью, силой и смелостью женщины. "Есть еще женщины в русских селениях", — пишет один из пользователей. "Крутая! Молодец!", — пишет другой. А одна девушка осталась под таким впечатлением, что даже выразила желание научиться у кировчанки подобному приему.

Читайте также:

Самые глупые и нелепые преступления | Правда. Ру