Обама помог МИД России посмеяться над собой

На днях выяснилось, что на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации главой Соединенных Штатов Америки по-прежнему числится Барак Обама, ушедший с поста полтора года тому назад. А министром иностранных дел Соединенного Королевства — Борис Джонсон, ушедший с поста месяц тому назад.

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Изрядно устаревшую информацию на официальном сайте ведомства обнаружил Telegram-канал "Мюсли вслух". Так, неточность крылась в справках о различных странах мира. В справке о Соединенных Штатах Америки президентом страны до сих пор значится Барак Обама.

А вот с той же Францией, например, на сайте Министерства иностранных дел РФ все в порядке. Там, как и положено, сменили Франсуа Олланда на Эмманюэля Макрона.

Прокомментировала ситуацию официальный представитель российского МИД Мария Захарова. В ведомстве, судя по всему, к ситуации отнеслись легко и с юмором. Так, Мария Захарова заявила, что им просто сложно расстаться с такими людьми, как Барак Обама и Борис Джонсон.

Напомним, что Соединенными Штатами Америки с января 2017 года руководит Дональд Трамп. Бориса Джонсона же на посту министра иностранных дел Великобритании сменил экс-министр здравоохранения Соединенного Королевства Джереми Ричард Стриншем Хант.

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