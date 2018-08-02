Обама помог МИД России посмеяться над собой

На днях выяснилось, что на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации главой Соединенных Штатов Америки по-прежнему числится Барак Обама, ушедший с поста полтора года тому назад. А министром иностранных дел Соединенного Королевства — Борис Джонсон, ушедший с поста месяц тому назад.
Изрядно устаревшую информацию на официальном сайте ведомства обнаружил Telegram-канал "Мюсли вслух". Так, неточность крылась в справках о различных странах мира. В справке о Соединенных Штатах Америки президентом страны до сих пор значится Барак Обама.
А вот с той же Францией, например, на сайте Министерства иностранных дел РФ все в порядке. Там, как и положено, сменили Франсуа Олланда на Эмманюэля Макрона.
Прокомментировала ситуацию официальный представитель российского МИД Мария Захарова. В ведомстве, судя по всему, к ситуации отнеслись легко и с юмором. Так, Мария Захарова заявила, что им просто сложно расстаться с такими людьми, как Барак Обама и Борис Джонсон.
Напомним, что Соединенными Штатами Америки с января 2017 года руководит Дональд Трамп. Бориса Джонсона же на посту министра иностранных дел Великобритании сменил экс-министр здравоохранения Соединенного Королевства Джереми Ричард Стриншем Хант.
Читайте также:
Карьера и личная жизнь Барака Обамы
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.
Необходимо прекратить изображать всех богатых россиян в одном цвете.
В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы.
Атака Армении на ОДКБ ставит под угрозу безопасность страны, сказал "Правде.Ру" армянский политолог Арман Бошян.