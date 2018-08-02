В ошейнике тюремного кота ФСИН найдены наркотики

В городе Новомосковске Тульской области арестован кот, в ошейнике которого содержались наркотики. Гашиш и афетамин четвероногий "курьер" принес в колонию №6.
Раньше кот был постоянным обитателем колонии, но один из заключенных забрал его к себе домой после выхода на свободу.
«Ранее один из заключенных после освобождения из исправительного учреждения забрал животное с собой и передал своим знакомым. Новые хозяева кота изготовили для него ошейник, в который спрятали наркотические вещества.
После этого они намеревались выпустить питомца рядом с территорией исправительного учреждения", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ошейнике 5,79 грамм гашиша и 1,56 грамм амфетамина.
Поймав кота, полицейские стали искать и его хозяина. Задержан 32-летний мужчина и 22-летняя женщина. Полицейские обыскали и квартиру хозяев, где нашли 10 г амфетамина и 20 г "спайса".
Кота поместили в питомник, и по делу он будет проходить как вещественное доказательство.
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