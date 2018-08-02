Проводники оставили мертвого пассажира в душном плацкарте

В поезде "Москва — Волгоград", прямо по ходу его движения, скончался пожилой мужчина. По словам очевидцев, начальник поезда принял решение оставить труп на одной из спальных полок в вагоне.

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Также пассажиры отмечают, что во время движения в поезде было невыносимо душно. Окна вагона не открывались, а кондиционеры почему-то включались на десять-пятнадцать минут.

В итоге одному из пассажиров поезда стало плохо. Он ходил, кашлял и задыхался. Внезапно ему стало хуже, и он повалился на пол. Проводника пришлось ждать около 15 минут. В соседних вагонах работники поезда не открывали двери или же их не было на месте.

Когда мужчине делали искусственное дыхание и массаж сердца, он еще подавал признаки жизни. По мнению очевидцев, шансы спасти его жизнь еще были. Но, возможно, решающим факторов оказалось то, что спасать мужчину стали слишком поздно.

После того, как мужчина умер, никто не связался ни с кем по рации, не вызвал на ближайшую станцию медиков, не говоря уже об остановке поезда. Труп мужчины сначала оставили лежать в проходе, но одна из женщин настояла, чтобы его хотя бы положили на одну из спальных полок. Таким образом, пассажиры поезда несколько часов ехали в одном вагоне с трупом. По словам очевидцев, на труп приходили поглазеть дети.

На данный момент "Российские железные дороги" никак не прокомментировали ситуацию.

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