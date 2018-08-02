Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Проводники оставили мертвого пассажира в душном плацкарте

Происшествия

В поезде "Москва — Волгоград", прямо по ходу его движения, скончался пожилой мужчина. По словам очевидцев, начальник поезда принял решение оставить труп на одной из спальных полок в вагоне.

Проводники оставили мертвого пассажира в душном плацкарте. 390346.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Также пассажиры отмечают, что во время движения в поезде было невыносимо душно. Окна вагона не открывались, а кондиционеры почему-то включались на десять-пятнадцать минут.

В итоге одному из пассажиров поезда стало плохо. Он ходил, кашлял и задыхался. Внезапно ему стало хуже, и он повалился на пол. Проводника пришлось ждать около 15 минут. В соседних вагонах работники поезда не открывали двери или же их не было на месте.

Когда мужчине делали искусственное дыхание и массаж сердца, он еще подавал признаки жизни. По мнению очевидцев, шансы спасти его жизнь еще были. Но, возможно, решающим факторов оказалось то, что спасать мужчину стали слишком поздно.

После того, как мужчина умер, никто не связался ни с кем по рации, не вызвал на ближайшую станцию медиков, не говоря уже об остановке поезда. Труп мужчины сначала оставили лежать в проходе, но одна из женщин настояла, чтобы его хотя бы положили на одну из спальных полок. Таким образом, пассажиры поезда несколько часов ехали в одном вагоне с трупом. По словам очевидцев, на труп приходили поглазеть дети.

На данный момент "Российские железные дороги" никак не прокомментировали ситуацию.

Читайте также:

Под колесами "Сапсана" постоянно гибнут люди

Самые мощные армии Древнего мира Самые мощные армии Древнего мира

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы РЖД труп поезд происшествие
Обсудить (1)
Актуальная аналитика
Формула небес
Кто позировал для статуи Свободы и раскрашивал небо?
Практика
В конце августа всё наладится
Здравоохранение
Как сохранить здоровье до пенсии
Новости Все >
Израиль официально предупредил Иран о войне
За какие сообщения в WhatsApp придется платить деньги
ЖК "Династия" опережает график
Проводники оставили мертвого пассажира в душном плацкарте
Часть путинского "Кортежа" получит советское имя
Самая дорогая арена таунхаусов — в Одинцово
Словаки решились признать Крым частью России
Японский министр назвал Курилы Курилами и пожалел об этом
Взрыв зарядного устройства вызвал панику на борту самолета
Украинский боксер отказался от звания "Герой Украины"
Читательский топ
Дышать пока бесплатно: какие запреты вступили в силу 1 августа
В "Нафтогазе" похвалились мощным ударом по "Газпрому"
В Киеве сообщили о последней надежде на остановку "Северного потока - 2"
Россия может выключить базы НАТО простым рубильником
Львы по жизни: кто не с нами, тот против нас
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам

Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.

Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам
Дышать пока бесплатно: какие запреты вступили в силу 1 августа
Общество
Дышать пока бесплатно: какие запреты вступили в силу 1 августа
Белоруссия
Россия решила навести порядок в Белоруссии и закрывает границу
Экономика
В "Нафтогазе" похвалились мощным ударом по "Газпрому"
Политика
Project Syndicate: "Путина нужно скидывать через олигархов"

Необходимо прекратить изображать всех богатых россиян в одном цвете.

Project Syndicate: "Путина нужно скидывать через олигархов"
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Прибалтика
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
Мир
Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам
Дальний Восток
В Китае начали запрещать похороны и отнимать гробы

В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы.

В Китае начали запрещать похороны и отнимать гробы
СМИ: рейтинг "Единой России" пробил политическое дно
Единая Россия
СМИ: рейтинг "Единой России" пробил политическое дно
Мир
ОБСЕ решилось на поездку в Крым. Но через Киев
Кошелек
Пенсионная реформа: самоедство за счет "недожитков"
Соломон Соловьев Кто позировал для статуи Свободы и раскрашивал небо? Соломон Соловьев Василий Амирджанов Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова Василий Амирджанов Любовь Степушова Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР? Любовь Степушова
Комментарии
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Когда власть против всего народа
В миссии ООН опровергли данные о предоставлении водителя для российских журналистов в ЦАР
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
В "Нафтогазе" похвалились мощным ударом по "Газпрому"
Проводники оставили мертвого пассажира в душном плацкарте
Японский министр назвал Курилы Курилами и пожалел об этом
В миссии ООН опровергли данные о предоставлении водителя для российских журналистов в ЦАР
Словаки решились признать Крым частью России
В "Нафтогазе" похвалились мощным ударом по "Газпрому"
Россияне сами подумают, на что жить на пенсии. Но пока не все
Россияне сами подумают, на что жить на пенсии. Но пока не все
Project Syndicate: "Путина нужно скидывать через олигархов"
Project Syndicate: "Путина нужно скидывать через олигархов"
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Project Syndicate: "Путина нужно скидывать через олигархов"
Украинский боксер отказался от звания "Герой Украины"
Украинский боксер отказался от звания "Герой Украины"
Финны придумали, за что еще можно наказать Россию
В "Нафтогазе" похвалились мощным ударом по "Газпрому"
Лукашенко рассказал, как борется с зависимостью от России
США и Канада
В США предложили дружить с Россией против Китая

Обозреватель американского консервативного издания предлагает дружить с Россией против Китая. Этим он оправдывает политику Трампа, называя ее "пророссийской".

В США предложили дружить с Россией против Китая
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Мир
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
Евросоюз
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Евросоюз
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Кто и почему ревнует Анкару к Москве
Мир
Кто и почему ревнует Анкару к Москве
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Новости Армении
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Греция в огне. И на грани революции?
Евросоюз
Греция в огне. И на грани революции?
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
США и Канада
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Куда ведет новый африканский курс России
Новости Африки
Куда ведет новый африканский курс России
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ