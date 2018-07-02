Топ-менеджер "Леруа Мерлен" похвалилась "вскрыванием ватников"

Любопытный пост появился сегодня в социальной сети Facebook. Некто Галина Панина заявляет, что россияне "умеют праздновать". Как пишет Галина, в Новопеределкино сожгли девушку. По ее словам — сожгли футбольные фанаты.

Как оказалось, Галина Панина — менеджер "Леруа-Мерлен". Предупреждая многочисленные вопросы, Галина и сама говорит, что в новостях об этом не видела и не слышала. Но тут же продолжает — потому что не смотрит. О якобы случившемся ей рассказала ее подчиненная на работе. По словам менеджера, стажерка живет в Новопеределкино.

К своему посту Галина Панина добавила, что пока она "вскрывает ватку", то есть, находит и удаляет излишне патриотичных, по ее мнению, пользователей, появилась информация, что погибшая девушка — дочь сотрудника МЧС.

Верить или нет словам Галины Паниной, учитывая, что нигде и правда не упоминалось о данном инциденте, каждый пусть решает для себя. Отметим лишь, что подобные посты в сети Интернет — дело далеко нешуточное. Так, около месяца назад из-за подобного пострадала вице-президент банка "Открытие" и соосновательница банка "Точка" Яна Ганник. На своей странице в Facebook она рассказала, что берет людей на работу в зависимости от ответа на вопрос "Крым наш?". Тогда на Ганник посыпалось много обвинений, в том числе и в отказе признавать территориальную целостность России, и в дискриминации по политическим мотивам.

Посмотрим, чем закончится история с постом Галины Паниной.

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