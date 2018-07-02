Топ-менеджер "Леруа Мерлен" похвалилась "вскрыванием ватников"

Любопытный пост появился сегодня в социальной сети Facebook. Некто Галина Панина заявляет, что россияне "умеют праздновать". Как пишет Галина, в Новопеределкино сожгли девушку. По ее словам — сожгли футбольные фанаты.
Как оказалось, Галина Панина — менеджер "Леруа-Мерлен". Предупреждая многочисленные вопросы, Галина и сама говорит, что в новостях об этом не видела и не слышала. Но тут же продолжает — потому что не смотрит. О якобы случившемся ей рассказала ее подчиненная на работе. По словам менеджера, стажерка живет в Новопеределкино.
К своему посту Галина Панина добавила, что пока она "вскрывает ватку", то есть, находит и удаляет излишне патриотичных, по ее мнению, пользователей, появилась информация, что погибшая девушка — дочь сотрудника МЧС.
Верить или нет словам Галины Паниной, учитывая, что нигде и правда не упоминалось о данном инциденте, каждый пусть решает для себя. Отметим лишь, что подобные посты в сети Интернет — дело далеко нешуточное. Так, около месяца назад из-за подобного пострадала вице-президент банка "Открытие" и соосновательница банка "Точка" Яна Ганник. На своей странице в Facebook она рассказала, что берет людей на работу в зависимости от ответа на вопрос "Крым наш?". Тогда на Ганник посыпалось много обвинений, в том числе и в отказе признавать территориальную целостность России, и в дискриминации по политическим мотивам.
Посмотрим, чем закончится история с постом Галины Паниной.
Читайте также:
Бесы вышли: либералы, украинцы и иноСМИ возмущены...
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Партия КПРФ выступила с инициативой провести в Москве референдум по поводу пенсионной реформы.
В Кунгуре представители ЖКХ начали снимать с жителей плату за дождевую воду.
Впервые в истории Мексики представитель альянса левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор становится президентом, а его коалиция получает большинство в парламенте и половину мест в сенате. AMLO пообещал "поставить Трампа на место". Как он это будет делать?