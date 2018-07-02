Спустя 12 лет в ЯНАО поймали убийцу со свалки

В Ямало-Ненецком автономном округе произошла история, достойная лечь в основу сюжета очередного российского телесериала про доблестных российских полицейских. Так, в городе Ноябрьске в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней давности.
По сообщениям полиции, мужчина подозревается в следующем преступлении. По версии следствия, в 2006 году задержанный распивал с 43-летней женщиной спиртные напитки. В результате возникшего на почве алкогольного опьянения конфликта мужчина убил собутыльницу.
Найти его оказалось сложно — преступник тут же разорвал все контакты с родственниками, бежал, уничтожил свой паспорт и больше десяти лет жил на помойке. А, точнее, на помойках — он часто переезжал из города в город, но неизменным местом его жилья были свалки.
Подвела преступника тяга к роскоши. И его можно понять — жизнь на помойке по собственной инициативе доведет до ручки кого угодно. Впервые за двенадцать лет подозреваемый решил пренебречь прозябанием на свалке и провести лето в чужом гараже в городе Ноябрьске. Это-то решение и стало роковым для героя истории.
Возможно, если бы не желание хоть на время поиметь крышу над головой, мужчина бы до сих пор жил по свалкам и полной грудью вдыхал запах свободы.
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История реального бомжа | Правда.Ру
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