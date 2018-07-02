Провинциалка бросила кота в аэропорте ради отпуска

1 июля в аэропорту Перми был найден кот в переноске. Хозяева оставили его на помойке и улетели отдыхать.

Как пишет Ura.ru, найденный в переноске персидский кот тяжело дышал и издавал непонятные звуки. Нашедшие его жители Перми обратились к ветеринару, где коту оказали помощь.

Хозяева оставили кота вместе с вещами - рядом стоял лоток с совочком и наполнителем. По словам пресс-секретаря клиники VetCa Василия Кучумова, разместившего пост о брошенном животном в социальной сети "ВКонтакте", вероятнее всего, хозяева надеялись взять с собой кота, но не подготовили специальные документы.

Это не первый случай, когда люди отказываются от своих питомцев перед полетом. Сотрудники Екатеринбургского аэропорта нашли брошенную нерадивыми хозяевами собаку. Животное в итоге погибло.

Каких только способов перевозки наркотиков не придумывают курьеры и их хозяева, просто диву даешься. Хотя полицейские всего мира и придумывают новые способы контроля за наркотрафиком чуть ли не ежедневно, оборот дури все растет и растет во всех регионах планеты. Что, наркобароны умнее полиции? "Правда.Ру" провела собственное исследование по этому поводу. Конечно, это исследование не претендует ни на какую наукообразность, мы просто перелистали открытую прессу на эту тему.

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