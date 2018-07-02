Получил по лицу за задержку рейса: на бортпроводника напал буйный пассажир

В столичном аэропорту Франции "Шарль-де-Голль" произошел неприятный инцидент. Один из пассажиров самолета компании Easyjet, который должен был совершить рейс из Парижа на Майорку, можно сказать, взбесился. О происшествии сообщают "Вести.ру".
Мужчина, находясь в салоне лайнера, на глазах пассажиров и остальных членов экипажа набросился с кулаками на одного из борт-проводников. Видео с происшествием выложили на Youtube.
Начало конфликта на кадрах уже не видно. Однако известна предыстория. Самолет готовили к вылету с задержкой в 2 часа. Это, по-видимому, и стало причиной неадекватного поведения пассажира. Прежде чем наброситься на стюарда, мужчина разговаривал с борт-проводником на повышенных тонах.
От слов он перешел к "делу" и начал бить члена экипажа. На кадрах видно, как представители службы безопасности оттаскивают "взбесившегося" мужчину от сотрудника авиакомпании. Стюард держится за голову, его пытаются заслонить коллеги.
В итоге нарушителя спокойствия скрутили и обратно в терминал охранники вернули его практически на руках.
Из-за драки в самолете рейс перенесли на 11 часов утра.
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