В Москве прошел сильный дождь с градом

2 мая в некоторых районах Москвы и области прошел сильный град. Ранее об этом МЧС рассылала предупреждения жителям Москвы и Подмосковья.
Пользователи делятся фотографиями и видеозаписями в социальных сетях. Напомним, в столице сегодня был объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за ливня, града и сильного ветра.
Как пишет РИА Новости, в районе станции метро "Аэропорт" на севере города ураганный ветер повалил дерево, его вырвало с корнем. С поврежденными проводами в настоящее время работают сотрудники коммунальных служб.
Напомним, что в 2017 году синоптики также предупреждали весной о непогоде. Желтый уровень опасности был объявлен в Москве и области, а также Белгородской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Рязанской, Тверской, Ярославской и других областях.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что синоптики сообщают, что неустойчивая погода сохранится в ряде регионов до конца июня 2017 года. Настоящее лето наступило только в Сибири, где воздух прогревался до 30 градусов тепла.
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