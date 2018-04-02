Стая бродячих собак растерзала второклассника

2 апреля в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа стая бродячих собак напала на восьмилетнего ребёнка.
По данным СМИ, мальчик попал в больницу с множественными ранами и сильной кровопотерей. Как пояснила старшая помощница главы ведомства по ЯНАО Елена Демьянова, "этим инцидентом заинтересовался Следственный комитет".
По её словам, ведомство выступит с инициативой в прокуратуру, чтобы материалы дела были переданы из полиции в СК.
"Правда.Ру" ранее сообщила, что в Подмосковье на ребенка напала собака породы американская акита, покусав его за руки и лицо.
Инцидент произошёл в подмосковном поселке Немчиновка. Пострадавшему мальчику было 6 лет. Он играл на улице неподалеку от своего дома, где в то время находились родители ребенка.
В этот момент к мальчику подбежала большая соседская собака, набросилась на него, повалила на землю и покусала за руки и лицо. Сразу же после этого пес вернулся домой к хозяину.
Ребенок кричал и звал на помощь. На его голос сразу прибежали родители и немедленно вызвали скорую помощь, а также полицию.
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