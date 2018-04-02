Дарт Вейдер жестоко избит на детском празднике в Ярославле

Правоохранительные органы Ярославля проводит проверку из-за драки на детском празднике в местном кафе.

Инцидент произошел между отцом одного из детей и аниматором в костюме Дарта Вейдера.

По данным полиции, что конфликт возник на детском празднике между родителями и организаторами, которых не устроило поведение детей, и они высказали претензии родителям.

Аниматор пояснил, что в драке участвовали отец ребенка с другом. Конфликт начался при оплате работы аниматоров, когда заказчики потребовали скидку, а аниматоры сочли ее невозможной, потому что дети растащили их реквизит.

"Я только что выписался из больницы, мне диагностировали черепно-мозговую травму, трещину носа и еще много чего... Я умею драться и довольно крупный, хотя они были крупнее меня. Но будь на моем месте человек послабее, я не знаю, что бы с ним было", - цитируют СМИ слова "Дарта Вейдера".

Отметим, что в соцсетях появились фото аниматора после побоев.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что несколько лет назад массовая драка произошла в одном из кафе поселка Мещерский на западе столицы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 20 человек, которые избивали друг друга, а также били стекла в кафе, ломали мебель и инвентарь.