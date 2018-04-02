Зарезанный австралиец предпочел пиво поездке в больницу

В Австралии мужчина после уличной драки, в которой он получил ножевое ранение, зашел в паб и заказал пиво. Инцидент произошел в прибрежном районе Саншайн-Кост, штат Квинсленд, сообщает Metro.

Мужчина и его друг подрались в пабе, их выгнали, они продолжили драку на улице. В итоге любитель пива получил нож в спину. Пострадавший сначала вернулся в бар, заказал пинту пива и выпил ее, а только затем отправился в больницу.

Полицейские отметили, что уровень алкоголя в крови мужчин был "значительным". Пострадавший не стал выдвигать никаких обвинений против своего обидчика.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Архангельск был шокирован необычным преступлением, каких давно не бывало в этом довольно тихом северном городе. В милицию поступил тревожный сигнал — в реанимацию доставлена девушка с серьезным ранением и признаками удушья. В таком состоянии на улице в центре города ее заметила прохожая, которая помогла вызвать "Скорую" и сообщила родителям несчастной.

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