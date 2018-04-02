Горящая китайская космическая станция рухнула в океан

В Тихий океан рухнули остатки 8-тонной китайской космической станции "Тяньгун-1". Они прошли атмосферу Земли над южной частью океана, сообщают китайские СМИ.

Фото: REX

Станция почти полностью разрушилась и сгорела при прохождении через плотные слои земной атмосферы.

Ранее сообщалось, что согласно прогнозу Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) 1 апреля, китайская станция Tiangong-1 ("Небесный дворец") должна была упасть на Землю. Ориентировочное время — 00.52 по Гринвичу или плюс-минус 14 часов.

Назвать более точное время приземления объекта затруднились, поскольку невозможно было точно смоделировать сопротивление атмосферы. Если бы китайский космический аппарат управлялся, погрешность можно было бы скорректировать кратковременным включением тормозных двигателей. Но "Небесный дворец" не отвечает на сигналы с Земли с 2016 года.

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