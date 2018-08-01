Взрыв зарядного устройства вызвал панику на борту самолета

Пассажирам, летевшим из Барселоны, пришлось в срочном порядке покинуть самолет. Все из-за загоревшегося на борту портативного зарядного устройства, что принадлежал одному из пассажиров.

Фото: Fotodom.ru

Заняв свое место на борту, уроженец Новой Зеландии решил зарядить свой мобильный телефон. Ничего не предвещало беды, но внезапно портативное зарядное устройство вспыхнуло пламенем.

По словам одного из очевидцев, он еще никогда не видел столько испуганных людей. Все пассажиры спешно вскочили со своих мест и устремились к выходу.

По словам представителей авиакомпании, все закончилось благополучно — экипажу удалось погасить воспламенившееся зарядное устройства, а из пассажиров при спешной эвакуации никто не пострадал. Сразу же после инцидента авиакомпания стала искать новый борт, на котором можно было отправить людей.

Ранее "Правда.Ру" писала о другом курьезном и нелепом случае, который, правда, привел к гораздо более серьезным последствиям. Так, один из пилотов китайский авиалиний не придумал ничего лучше, чем покурить прямо во время полета. А чтобы никто его не заподозрил, отключил систему вентиляции. Это привело к разгерметизации салона. Самолет начал резко падать вниз, и пилотам с трудом удалось набрать безопасную высоту.

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