В миссии ООН опровергли данные о предоставлении водителя для российских журналистов в ЦАР

Миссия ООН не давала погибшим в Центральноафриканской республике российским журналистам транспорт и водителя.

Заявление об этом поступило от руководителя московского Информцентра организации Владимира Кузнецова. В сообщении он сослался на пресс-секретаря миссии ООН Владимира Монтейро.

Ранее "Правда.Ру" писала, что 31 июля появилась информация об убийстве 3 журналистов из РФ в Центральноафриканской республике. Тела Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева обнаружили в машине, ТС находилось в 33 км от города Сибут в ЦАР. Тела водителя обнаружено не было.

Читайте также:

Стало известно о "странном" водителе погибших в ЦАР журналистов