Из дома Булгакова похищен служебный кот Бегемот

Пресс-служба "Булгаковского дома" сообщила, что неизвестные похитили одного из сотрудников музея, кота Бегемота.

Фото: facebook.com/ Музей - театр Булгаковский Дом

Кот жил и работал в музее с 2005 года. Стоит отметить, что жил зверь припеваючи — у Бегемота были собственный стилист, врач и особенное питание. Музей передал особые приметы кота. По словам сотрудников "Булгаковского дома", Бегемот имеет суровый и строгий характер. Это черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, ошейник в виде косточки. Весит животное около 6 килограммов.

Сотрудники музея попросили всех, кто знает что-либо о местонахождении кота Бегемота, сообщить об этом "Булгаковскому дому".

Музей-Театр "Булгаковский дом" — некоммерческая организация, основанная поклонниками и любителями творчества русского писателя. Открыт был в 2004 году и является первым музеем в России, посвященном творчеству М. А. Булгакова. "Булгаковский дом" расположен в доме № 10 по улице Большой Садовой. В нем в течение трех лет жил писатель.

Кот Бегемот — персонаж, пожалуй, самого известного романа Булгакова "Мастер и Маргарита". Он один из свиты Воланда. В Библии Бегемот приводится как пример непостижимости божественного творения; в то же время Бегемот — одно из традиционных наименований демона, приспешника сатаны.

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