Стало известно о "странном" водителе погибших в ЦАР журналистов

Руководитель Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин рассказал о "подозрительном" водителе съемочной группы убитых В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) российских журналистов, передает РИА Новости.

"Они отклонились от намеченного маршрута на 23 километра", - рассказал Коняхин, изучивший передвижения журналистов.

Он добавил, что его насторожило поведение водителя съемочной группы.

"Водитель нам достался от миссии ООН, и он есть в базах французских журналистов, которые там работают, и у нас не было сомнений, но как-то он странно себя повёл, разруливая эту ситуацию, вот и я ребятам сказал: "как-то он очень странно себя ведёт, похоже на наводку". Они сказали: " да нет, вроде все нормально". На следующий день поехали, на полпути их расстреляли, водитель остался жив - неожиданно", - рассказал Коняхин в интервью агентству.

Во вторник, 31 июля, стало известно о гибели трех мужчин в Центральноафриканской республике. В западных новостных агентствах сразу же появилась информация о том, что погибшие, которых, скорее всего, убили, являются российскими журналистами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сотрудники дипломатического ведомства РФ выехали на опознание погибших.

Согласно последней информации в СМИ, личности погибших установлены. Несмотря на то, что официального подтверждения нет, коллеги называют их имена и профессии: военный журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко, режиссер Александр Расторгуев. Они прибыли в ЦАР буквально в пятницу.

Ирина Гордиенко, супруга Орхана Джемаля, рассказала прессе о том, что опознала тело мужа по фотографии.