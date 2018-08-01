Пьяные девушки закусили полицейскими после дебоша в лагере

В Апатитах в ночь с 30 на 31 июля девушки 15 и 18 лет в нетрезвом виде напали на полицейского. Подростков хотели забрать в участок за дебош, но они покусали сотрудника правопорядка, передает "Хибинформбюро".
Инцидент произошел в детском лагере "Солнышко". 15-летнюю его воспитанницу посетила старшая сестра. 18-летняя девушка привезла сестре в подарок бутылку алкоголя, которую они и выпили во время прогулки.
После променада девушки вернулись обратно, в лагерь, где устроили пьяный дебош. Чтобы их успокоить, вызвали наряд полиции.
Стражи порядка усадили сестер в машину и намеревались отвезти их в отделение. Пьяные подростки набросились на полицейского и искусали его. Девушек все же доставили в отделение, где старшую сестру поместили в изолятор, а младшую попытались успокоить.
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