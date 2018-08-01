Таксист изувечил провинциала за отказ платить больше "счетчика"

В известной социальной сети, в одном из сообществ, посвященном жизни в Красноярке, девушка написала о том, что ее молодого человека избил таксист.

По словам девушки, они заказали такси в одной из местных таксомоторных компаний. Доставив их на место назначения, водитель такси стал требовать с них сумму, превышающую ту, что было обозначена на момент выполнения заказа. Молодой человек долго спорил с водителем, но затем решил позвонить диспетчеру и таким образом разобраться в ситуации.

Тогда, рассказывает девушка, таксист несколько раз ударил молодого человека в лицо, затем выскочил из машины, вытащил потерпевшего из салона автомобиля и продолжил избивать уже ногами. В итоге — у красноярца множество ссадин и синяков, а также подозрение на сотрясение.

Побои молодой человек снял в местной больнице и написал заявление в правоохранительные органы. Диагноз молодому человеку уже поставили — контузия глазного яблока и придаточного аппарата. По словам девушки, она оставила на сайте компании рассказ о случившемся, но ее комментарии были удалены модератором.

Полиция Красноярска уже начала проверку по данному эпизоду.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что представители правительства Российской Федерации выступили с предложением создать "черный список" тех водителей такси, на чье неадекватное и неподобающее поведение жалуются клиенты.

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