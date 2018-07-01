Полиция освободила женщину, удерживаемую в заложниках в московском магазине

Полиция освободила женщину, удерживаемую в заложниках в московском магазине. Пострадавшую вывели из здания, а после госпитализировали.

Мужчина, напавший на сотрудницу "Дикси", обезврежен полицейскими и сотрудниками Росгвардии. Операция заняла у них около 3 часов. Очевидцы происходящего сообщили, что задержанный был пьян, сейчас с ним проводятся следственные действия.

Ранее "Правда.Ру" писала, что сотрудники правопорядка после информации о нападении на магазин оцепили территорию. Сообщалось, что захватчик требовал 300 тысяч рублей и угрожал работнику ножом.