Полиция освободила женщину, удерживаемую в заложниках в московском магазине. Пострадавшую вывели из здания, а после госпитализировали.
Мужчина, напавший на сотрудницу "Дикси", обезврежен полицейскими и сотрудниками Росгвардии. Операция заняла у них около 3 часов. Очевидцы происходящего сообщили, что задержанный был пьян, сейчас с ним проводятся следственные действия.
Ранее "Правда.Ру" писала, что сотрудники правопорядка после информации о нападении на магазин оцепили территорию. Сообщалось, что захватчик требовал 300 тысяч рублей и угрожал работнику ножом.
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