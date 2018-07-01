В Москве неизвестный захватил в заложники сотрудника магазина

Сотрудники правопорядка оцепили магазин "Дикси" в Москве. Там неизвестный мужчина силой держит сотрудника. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на пресс-службу городского ГУ МВД.
В полицию поступила информация, что в одной из точек сети удерживается человек. Сотрудники ведомства вместе с представителями Росгвардии оцепили территорию. Сейчас они делают все, чтобы освободить работника и задержать напавшего.
Пятый канал публикует информацию о том, что неизвестный угрожает жертве ножом и заставляет отдать 300 тысяч рублей. Также он хочет вступить в переговоры с представителями силовых структур. Возможно, что удерживаемый работник ранен.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Военные США и НАТО намерены компенсировать потерю Крыма на балтийском направлении, в первую очередь за счет Калининграда.
Партия КПРФ выступила с инициативой провести в Москве референдум по поводу пенсионной реформы
Франция сняла с российского сенатора и предпринимателя Сулеймана Керимова все обвинения, в ближайшее время ему вернут паспорт и залог, сообщают СМИ.
В свете событий, произошедших с Томми Робинсоном, журналисты стали обращаться к заявлению довольно смелого политика Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии.