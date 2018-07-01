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Источник Правда.Ру

В Москве неизвестный захватил в заложники сотрудника магазина

Происшествия

Сотрудники правопорядка оцепили магазин "Дикси" в Москве. Там неизвестный мужчина силой держит сотрудника. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на пресс-службу городского ГУ МВД.

В полицию поступила информация, что в одной из точек сети удерживается человек. Сотрудники ведомства вместе с представителями Росгвардии оцепили территорию. Сейчас они делают все, чтобы освободить работника и задержать напавшего.

Пятый канал публикует информацию о том, что неизвестный угрожает жертве ножом и заставляет отдать 300 тысяч рублей. Также он хочет вступить в переговоры с представителями силовых структур. Возможно, что удерживаемый работник ранен.

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