В Москве неизвестный захватил в заложники сотрудника магазина

Сотрудники правопорядка оцепили магазин "Дикси" в Москве. Там неизвестный мужчина силой держит сотрудника. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на пресс-службу городского ГУ МВД.

В полицию поступила информация, что в одной из точек сети удерживается человек. Сотрудники ведомства вместе с представителями Росгвардии оцепили территорию. Сейчас они делают все, чтобы освободить работника и задержать напавшего.

Пятый канал публикует информацию о том, что неизвестный угрожает жертве ножом и заставляет отдать 300 тысяч рублей. Также он хочет вступить в переговоры с представителями силовых структур. Возможно, что удерживаемый работник ранен.