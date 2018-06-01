СМИ предупреждают о кусающемся маньяке в московском метро

Человек-кусака уже успел напасть на нескольких пассажиров метрополитена. Об этом сообщает Telegram-канал "Доктор прописал".

Маньяк поджидает людей у выхода из метро, а затем кусает их за конечности. По словам очевидцев, это мужчина 23-27 лет. Он имеет азиатскую внешность. На парне - толстовка, солнцезащитные очки и бейсболка.

"Кусака" выбирает слабых на вид людей, видимо для того, чтобы те не смогли ему сопротивляться. Выполнив свой "долг" извращенец убегает. Пострадавшие решили сдать анализы, чтобы проверить, не стала ли встреча с кусающимся пассажиром опасной для их здоровья. Официального подтверждения информации пока нет.

"Человек-кусака" - не первый странный маньяк в метро. Его предшественником был мужчина из Узбекистана, который облизал девушке лицо, грудь и ягодицы. Но только извращенцу не повезло, его жертвой оказалась фитнес-инструктор, которая была не из робкого десятка. Она смогла отбиться от мужчины и вызвала полицию. Преступника задержали через 4 дня после инцидента.

В метро встречались "персонажи" и пострашнее. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в московском метро пассажиры смогли спасти 13-летнего мальчика от извращенца-педофила. Житель Солнечногорска Алексей Кириллов, которому было 50 лет, решил надругаться над ребенком прямо в вагоне поезда, считая, что инцидент останется незамеченным из-за большого скопления пассажиров. Случай произошел на участке между станциями "Автозаводская" и "Коломенская". Извращенец подошел к стоявшему у двери ребенку и, расстегнув ширинку, начал бесстыдно трогать школьника.