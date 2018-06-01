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Источник Правда.Ру

Как мэр города избивал и душил соседа

Происшествия

Могоча — крохотный город в Забайкалье, с населением чуть свыше 10 тысяч человек. Вот только несмотря на его размеры, страсти в этом городе творятся совсем нешуточные.

Как мэр города избивал и душил соседа. 387597.jpeg

Чуть больше двух лет назад мэр Могочи Евгений Краснов напал в подъезде на своего соседа. Глава поселения бил мужчину кулаками, пытался задушить. Поступок головы Могочи совершен был отнюдь не из хулиганских побуждений. Точнее, не только из них. Евгений Краснов таким образом вступился за свою супругу, которую сосед в ходе ссоры необдуманно обозвал мэршей. Разумеется, первой леди Могочи такое не могло понравиться, как не понравилось это и самому Краснову. Позже были полиция, расследование, уголовное дело и даже приговор. Наказания, правда, Краснов избежал.

"Градоначальник стал нагло стучаться ко мне в дверь, когда было уже далеко за полночь. — возвращается к событиям того дня пострадавший. — Естественно, он меня разбудил, и мне ничего не оставалось, как пустить его к себе домой. Потом я горько об этом пожалел. Краснов с кулаками набросился на меня: стал душить, бить об дверь головой. Глаза у него были бешеные. Он кричал мне, что я должен извиниться перед его женой".

На заре расследования депутат всеми силами делал вид, что ничего не происходит, но как только правоохранительные органы предоставили ему официальное подтверждение от следователей, резко изменил тактику поведения. Краснов притворился глухим и немым, перестал отвечать на вопросы прессы. В конце концов горе-мэр получил 14 месяцев ограничения свободы, но тут же был помилован — в связи с истечением срока давности преступления. Впрочем, как отмечают все причастные к данном делу, шанс загреметь в колонию у Евгения Краснова все еще имеется.

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Темы мэр драка Могоча
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