Задавив пенсионера, кортеж Порошенко сбил ребенка

Автомобиль из кортежа украинского президента сбил подростка. Инцидент произошел в Киеве на улице Григоренко.

Фото: kiev.ua

13-й летний велосипедист двигался по нерегулируемому пешеходному переходу, когда машина из сопровождения наехала на него. По словам очевидцев, из-за силы удара подросток отлетел на десятки метров. Сам Порошенко в этот момент двигался следом на расстоянии километра. После столкновения пострадавшего увезли в больницу. Предположительно он получил закрытую черепно-мозговую травму, а также переломы руки и ноги.

В пресс-службе администрации президента заявили, что кортеж украинского лидера к ДТП не причастен. По их словам, автомобиль, попавший в аварию, не сопровождает Петра Порошенко. Национальная полиция разместила на своем сайте информацию о том, что 13-летнего подростка сбил полицейский Volkswagen, выехавший на спецзадание.

Напомним, что в 2011 году Навальный заявлял, что "поводом для "оранжевой революции" может стать случайное значимое событие вроде теракта или "чиновник с мигалкой задавит ребенка".

Это уже не первый случай, когда автомобиль из кортежа украинского президента попадает в подобное ДТП. В марте этого года также на пешеходном переходе машина наехала на пенсионера. Его госпитализировали с переломом ноги и сотрясением мозга. В полиции посчитали, что пешеход не обратил внимание на запрещающий знак регулировщика.

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