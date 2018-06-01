В Иркутске при пожаре в ТЦ пострадали дети

1 июня в Иркутске восемь детей пострадали при пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Комсомолл".

Фото : группа Инцидент | Иркутск во ВКонтакте

Как заявили РИА Новости в региональном Минздраве, несколько детей 7-10 лет получили термические ожоги первой и второй степеней.

Сразу же после инцидента все пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3. О степени тяжести пострадавших сообщается мало, но тяжелых случаев не зафиксировано.

Сообщается, что инцидент произошел во время химического опыта в "детской лаборатории" на третьем этаже ТЦ, загорелась спиртосодержащая жидкость.

По данным СМИ, в ТЦ работали восемь бригад скорой, а также две реанимационные бригады Иркутского областного центра медицины катастроф.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в марте 2018 года в результате пожара в ТРК "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека. Жители Кемерова обвинили пожарных в гибели своих детей. В прокуратуру Кемерова поступили сообщения местных жителей о том, что во время пожара 25 марта пожарные и полицейские действовали непрофессионально.

Сообщается, что "поступило три жалобы от граждан на сотрудников МЧС и сотрудников правоохранительных органов. По их мнению, из-за бездействия пожарных и полицейских погибли люди, не было необходимого оборудования и навыков".

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