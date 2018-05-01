Выпускной в университете США чуть не сорвали пеликаны

В СМИ появилось видео о забавном инциденте с пеликанами.



Пеликаны тоже захотели получить дипломы. Видео

Это произошло в Калифорнии в Университете Пеппердайн на церемонии вручения дипломов. Сначала пеликаны пролетели над собравшимися, затем они буквально спланировали на головы людей.

Одна из огромных птиц попыталась разместиться в первых рядах, но была изгнана оттуда. Тогда пеликан прошелся по красной ковровой дорожке, за ней погнались охранники.

Церемония вручения дипломов продолжилась и была благополучно завершена. Но автор видео сообщает, что это не последний налет на выпускников. Так как Университет Пеппердайн расположен рядом с популярными курортами Малибу и Санта-Моника на побережье Тихого океана, то можно с уверенностью утверждать, что рано или поздно пеликаны могут окончательно сорвать подобные праздники под открытым небом.

Необходимо отметить, что пеликаны - совсем не безобидные птицы. Так, "Правда.Ру" писала о том, что в Лондоне пеликан съел голубя.

"Пеликан сидел на дорожке и прихорашивался, - рассказывал тогда очевидец события. - За ним наблюдали туристы. Потом он поднялся и побрел к стайке голубей - и вдруг схватил одного из них. Борьба продолжалась минут двадцать, и люди все это видели. За все это время пеликан открывал клюв лишь пару раз. Затем ему удалось развернуть жертву головой вперед... По пути к глотке голубь бил крыльями и трепыхался, но тщетно".