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Источник Правда.Ру

Элитный адвокат "заминировал" суд, прогуляв заседание

Происшествия

В Кишиневе задержан элитный адвокат Эдуард Руденко, который прогулял заседание и заявил о минировании суда. 43-летний юрист анонимно позвонил в полицию и сообщил о бомбе в секторе Центр здания суда, сообщает "Блокнот. Молдова".

Элитный адвокат "заминировал" суд, прогуляв заседание. Элитный адвокат заминировал суд, прогуляв заседание

Суд срочно эвакуировали, заседания прервали, бомбу не нашли, но суду еще долго пришлось восстанавливать свою нормальную работу. Но часть процессов была сорвана.

У Руденко в этот день должно было состояться заседание, на которое он то ли опоздал, то ли вовсе не собирался. Полиция считает, что Руденко позвонил в дежурную часть с одноразовой "симки". Сам он категорически отрицает свою причастность и говорит, что телефон у него украли.

Руденко выступает защитником по резонансному делу против молдавского олигарха Вячеслава Платона. А накануне адвокат прокомментировал громкий скандал с всплывшим в сети разговором Платона и Тэнасе. Бизнесмен в телефонном разговоре с занимавшим на тот момент пост председателя Конституционного суда Александру Тэнасе подтвердил участие в краже миллиарда бывшего главы Национального банка Молдовы Дорина Дрэгуцану и ведущих политиков.

Ранее Эдуард Руденко стал фигурантом уголовного дела об извлечении выгоды из влияния. По версии следствия с двух клиентов он получил 29 тысяч евро в качестве взятки.

Руденко также задерживали пьяным за рулем. Тогда полицейские установили, что концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе в два раза превышала допустимую норму. Адвокат находился в машине с 24-летней девушкой легкого поведения. Он этот факт отрицал, и говорил, что с ним в машине находилась коллега. Для своих внебрачных отношений Руденко якобы снимал квартиру.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве в сентябре прошлого года эвакуировали людей из шести торговых центров. Скорее всего, снова действовали телефонные террористы, но в любом случае экстренные службы выполняли свою работу.

Сообщения о готовящихся взрывах поступили насчет центров "Мега-Химки", ТЦ "Метрополис", ТЦ "Хорошо", ТЦ "Капитолий" на проспекте Вернадского, ТЦ "Щука" и ТЦ "Океания" на Кутузовском проспекте. Кинологи искали бомбы.

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