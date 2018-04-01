Элитный адвокат "заминировал" суд, прогуляв заседание

В Кишиневе задержан элитный адвокат Эдуард Руденко, который прогулял заседание и заявил о минировании суда. 43-летний юрист анонимно позвонил в полицию и сообщил о бомбе в секторе Центр здания суда, сообщает "Блокнот. Молдова".

Суд срочно эвакуировали, заседания прервали, бомбу не нашли, но суду еще долго пришлось восстанавливать свою нормальную работу. Но часть процессов была сорвана.

У Руденко в этот день должно было состояться заседание, на которое он то ли опоздал, то ли вовсе не собирался. Полиция считает, что Руденко позвонил в дежурную часть с одноразовой "симки". Сам он категорически отрицает свою причастность и говорит, что телефон у него украли.

Руденко выступает защитником по резонансному делу против молдавского олигарха Вячеслава Платона. А накануне адвокат прокомментировал громкий скандал с всплывшим в сети разговором Платона и Тэнасе. Бизнесмен в телефонном разговоре с занимавшим на тот момент пост председателя Конституционного суда Александру Тэнасе подтвердил участие в краже миллиарда бывшего главы Национального банка Молдовы Дорина Дрэгуцану и ведущих политиков.

Ранее Эдуард Руденко стал фигурантом уголовного дела об извлечении выгоды из влияния. По версии следствия с двух клиентов он получил 29 тысяч евро в качестве взятки.

Руденко также задерживали пьяным за рулем. Тогда полицейские установили, что концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе в два раза превышала допустимую норму. Адвокат находился в машине с 24-летней девушкой легкого поведения. Он этот факт отрицал, и говорил, что с ним в машине находилась коллега. Для своих внебрачных отношений Руденко якобы снимал квартиру.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве в сентябре прошлого года эвакуировали людей из шести торговых центров. Скорее всего, снова действовали телефонные террористы, но в любом случае экстренные службы выполняли свою работу.

Сообщения о готовящихся взрывах поступили насчет центров "Мега-Химки", ТЦ "Метрополис", ТЦ "Хорошо", ТЦ "Капитолий" на проспекте Вернадского, ТЦ "Щука" и ТЦ "Океания" на Кутузовском проспекте. Кинологи искали бомбы.

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