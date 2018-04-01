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Источник Правда.Ру

В Петербурге сдали квартиру с высохшим телом владельца

Происшествия

В Петербурге женщина сняла квартиру, в которой обнаружила высохшее тело мужчины. Оно лежало в чулане за грудой вещей и было залито монтажной пеной, сообщает "Фонтанка.ру".

В Петербурге сдали квартиру с высохшим телом владельца. В Петербурге сдали квартиру с высохшим телом владельца
Фото: мвд.рф

Оказалось, что это 53-летний хозяин квартиры, который умер семь месяцев назад. Квартирантка немедленно вызвала полицию. Под подозрение попала сожительница погибшего, которая сдавала квартиру. Полиция считает, что это она могла убить мужчину. Тело направлено на экспертизу. Квартирантку выслали.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Подольске в квартире 77-летней женщины обнаружили мумифицированные тела двух людей. По словам хозяйки квартиры, это ее брат и сестра, которые умерли 8 или 9 лет назад.

Женщина рассказала, что у нее не было денег похоронить родственников, поэтому она оставила их дома. Следствие выяснило, что с 1980 года в квартире действительно проживали две сестры и брат.

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