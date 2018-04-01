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Источник Правда.Ру

Под Владимиром мужчина зарезал жену и годовалую дочь

Происшествия

Во Владимирской области в Вязниках 27-летний мужчина зарезал 31-летнюю жену, годовалую дочь, а после свел счеты с жизнью. Все произошло в семейном общежитии, в полицию обратились соседи, сообщается на сайте регионального СК.

Под Владимиром мужчина зарезал жену и годовалую дочь. Под Владимиром мужчина зарезал жену и годовалую дочь

Полицейские обнаружили на месте происшествия три трупа, соседи опознали жену и дочь мужчины. На месте преступления продолжают работать криминалисты, следователи и сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельствами дела заинтересовались должностные лица муниципалитета.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве сотрудник дипломатического ведомства застрелил свою семью. Выстрелом в лицо он убил жену, пятилетней дочери выстрели в спину, когда она пыталась бежать, а после застрелился сам.

Трагедия произошла на Ленинском проспекте, на месте происшествия работала полиция.

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