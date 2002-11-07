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Стоунхендж. Альтернативные взгляды

Непознанное » Прошлое

Большинству англичан Солсберийская равнина известна благодаря нахождению на ней древнего каменного монумента Стоунхенджа. Но то, что эти каменные руины являются еще и местом скопления неопознанных летающих объектов, мало кому известно.

Стоунхендж. Альтернативные взгляды

Учебный бой на Солсберийской равнине

В августе 1957 года на этой равнине проходил учебный бой между лондонским гарнизоном и королевской гвардией из Ливерпуля. Учением было запланировано, что защищающаяся сторона (лондонский гарнизон) была оснащена пятью танками типа "Центурион".

Танки выполняли защитную роль, которая заключалась в том, чтобы, маневрируя, обстреливать центр местности. Во время подготовки танков к выполнению боевого задания из одной машины поступило сообщение, что экипаж видит большой серебристый сигарообразный объект и что танк готов открыть по нему огонь. После этого сообщения о танке не было ничего слышно, его следов обнаружить не удалось. Он исчез... Странные события происходят в Стоунхендже.

Другие фантастические явления в Стоунхендже

Так, один любитель, запуская воздушного змея, забрался на крышу своей машины на автостоянке. Все шло хорошо, змей поднимался все выше и выше. И вдруг, когда змей повис над камнями кромлеха, а 150-200 ярдах от автостоянки, непонятно откуда взявшийся импульс энергии неизвестного происхождения обжег ему руки. Человек потерял сознание и упал с машины. Ожоги прошли лишь через полгода.

Или еще более фантастическое явление. Однажды группа людей услышала странный пощелкивающий звук, шедший от камней, и побежала прочь, а этот звук с жужжанием поднялся к небу. При этом возникло что-то напоминающее гигантское огненное колесо, которое, вращаясь, ушло вверх.

Позже, сидя дома и отдыхая, эти люди увидели, как материализовалась женская фигура, одетая в желтое. У нее были длинные волосы и прическа сходная с древнеегипетской. У людей создалось впечатление, что в ту ночь они стали свидетелями борьбы между добром и злом. Как считает один чешский художник, при создании Стоунхенджа использовалась левитация каменных блоков, которая вызывалась силой звука и мысли.

Связь Стоунхенджа с НЛО

Главным элементом новых открытий является обнаруженная Тони Веддом связь между древними силовыми линиями этих мест и НЛО. План кромлеха при взгляде с воздуха похож на НЛО. Кольцевые насыпи и рвы — это внешний обод НЛО, лунки Обри — иллюминаторы, внутренний каменный круг (серсеновое кольцо) — кабина.

Центральный камень — выступающая рубка, так называемые голубые камни-гуманоиды. Расположенный поодаль "Курсус" явно изображает корабль-матку. Ничем не примечательный маленький городок Ваминстер, расположенный между Стоунхенджем и Гластонбюри, является центром гарнизона. Он окружен военными установками. Может, поэтому за ним часто наблюдают НЛО? Вообще говоря, связь между НЛО и военными интерпретируется двояко. С позитивной точки зрения: инопланетяне видят угрозу существованию людей со стороны военных ядерных установок и следят за нами.

Другой странноватой альтернативой является то, что военные и инопланетяне если и не находятся в тесном сотрудничестве между собой, то, возможно, избрали стратегию сокрытия истины. По крайней мере, они решили не выдавать своих секретов людям Земли. Заметьте, что Стоунхендж хотя и находится в гражданских руках), принадлежит королевской фамилии), но со всех сторон он окружен закрытыми военными зонами. Гластонбюри пока еще оставили в покое. Над Ваминстером НЛО чаще идут с востока на запад по "воздушной линии" от Стоунхенджа до Гластонбюри.

Здесь были посадки НЛО, наблюдения гигантов, следы и звуки "невидимых пешеходов" и экзотические парфюмерные запахи, остающиеся после взлета НЛО. Этот феномен не нов. Еще в записях Джона Обри от 1670 г. находили упоминания о странном привидении, замеченном недалеко от Спринчестера. На вопрос: добрый дух ты или плохой? — от привидения ответа не последовало, но существо исчезло, оставив необычный запах и очень мелодичный звон.

В 1954 году, за много лет до появления альтернативной археологии, один фотограф обнаружил на своих фотографиях столб света. Он был как луч прожектора, бьющий в облачное февральское небо от самого центрального Трилита. Есть, по меньшей мере, два явных наблюдения НЛО уже совсем недавно. В 1968 г. Артур Шаттлевуд видел НЛО вблизи выхода огненного круга, возникшего прямо из камней Стоунхенджа.

Когда же наблюдатель решил полюбопытствовать и подойти поближе, НЛО ушел ввысь. В один из октябрьских вечеров 1977 г. было видно, как из кромлеха вышли пылающие огни. Они двигались по небу строем, могли зависать и мгновенно менять направление. Они делали это не плавными, как у самолета, движениями, а резким и неожиданным образом. Они могли менять строй, один вдруг исчезал (дематериализовывался) или уходил в сторону с громадной скоростью. Компасы неверно показывали направление, а на портативном телевизоре изображение становилось неустойчивым. Огни удалось снять кинокамерой.

Неудивительно, что военные проявили интерес. Луч прожектора был явно нацелен на НЛО. Но на некотором расстоянии от объекта он пропадал в пустоте, словно отряженный какой-то неуловимой силой. Другие исследователи например Антони Робертс, обнаружили и в фольклоре и традиционной истории Древнего мира много воспоминаний о гигантах, Атлантиде и летающих драконах, похоже, это были палео НЛО). Старые свидетельства абсолютно ясны, если вы встали на позиции спекулятивной мифологии.

В "Истории" Джеффри Монмаузского, к примеру, в явных терминах утверждается, что Мерлин Мудрый перемещал гигантские камни, пользуясь сверхчеловеческими возможностями. А тем временем ортодоксальные археологи по-прежнему противостоят новым идеям тех, кого они называют "бессовестными апологетами индустриальной цивилизации". Однако альтернативное изучение Стоунхенджа процветает не только в Англии, но и в Калифорнии, где Дональд Кир даже издает газету "Стоунхендж вьюпойнт". Он берет за основу гипотезу "купола", которую выдвинул ныне забытый исследователь Айзен Вейл. Он говорил о существовании слоя из кристаллов льда высоко в атмосфере.

Отражение света от этих кристаллов может образовывать яркие светящиеся дуги в 22 и 44 градуса вокруг Солнца и Луны. Такие дуги и целые круги можно наблюдать при определенных условиях. Всем, кто желает увидеть этот эффект, по почте высылаются специальные приборы Марк 1 и Марк 2. С их помощью можно обнаружить круги свечения вокруг любого металлического сооружения, а также вокруг египетских пирамид и Стоунхенджа.

Кристофер Чиппендэйл

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Темы археология стоунхендж
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