Начни с себя: как бороться с "контактёрством"

Человечество постоянно находится в состоянии познания неведомого. За прошедшие тысячелетия люди нашли ответы на многие явления, необъяснимые ранее и сейчас то, что казалось несколько веков назад господнею карою, теперь является вполне объяснимым физическим явлением. То, что казалось ранее чем-то сверх естественным, необъяснимым, теперь имеет конкретное физическое, медицинское, эзотерическое, и другие объяснения.

Но, к сожалению, еще много такого, чему наш современный человек не в состоянии найти полного исчерпывающего объяснения и определения, хотя многим уже кажется, что они нашли правильные ответы на все свои вопросы.

"Контактерство"

Одно из таких явлений, называется "контактерство", которое включает в себя несколько аспектов: ясновидение, яснослышание, ясночувствование, яснознание, целительство и т.п. Мне хотелось бы рассказать о тех проблемах, с которыми столкнулась сама лично, столкнулись мои друзья, и то, что периодически наблюдаю, соприкасаясь с другими контактерами.

Люди, которые не соприкоснулись с этим явлением непосредственно, лично имеют по этому поводу различные, как правило, не всегда верные мнения, иногда совершенно противоположные истине. Одно из таких мнений, что это просто Дар Божий, с которым легко обходиться и легко жить, что у человека, который им владеет меньше проблем, но, к сожалению, это не всегда так.

Многие получают так называемый "Дар" вследствие моральных и физических стрессов. Некоторые из них во время адаптации к новому состоянию, находятся в состоянии, иногда близкому к психическому срыву. Путь многих из них больше усыпан шипами, чем розами.

Конечно, имея определенные способности человек, начинает видеть, слышать, чувствовать многое совершенно по-другому, а также то, что находится за пределами физического восприятия. Вот тут-то и начинается самое интересное и самое сложное. Все зависит от того, кто ведет из мира невидимого данного человека, на каком уровне сознания находятся его учителя, как " светлые" так и "темные", какие цели пресле-дуются этими учителями при корректировке определенных способностей и какие цели преследует сам "ведомый" ими ученик, как реагирует его ум, сознанание, тело, на происходящие с ним события, как в плотном, так и в тонком мире, и телах.

К сожалению, некоторые люди, начинают принимать за чистую монету манипулирование их умом и сознанием определенных миров, эгрегоров и их представителей. А, представители враждебного невидимого мира с каждым днем используют все более изощренные способы и мето-ды завоевания человеческой Души и Сознания.

Самые традиционное во, что многие, к сожалению, уверуют, это прямая связь с самим Господом Богом, хотя даже в Библии сказано, что Бог посылал вестников. Многие также легко верят в то, что в прошлых жизнях они находились в телах Иисуса, Марии, Марии Магдалины, некоторых святых, великих жрецов, жриц, что он является на данный момент миссией на Земле, и только он может спасти человечество. Так же, что они являются непосредственными представителями на Земле от какой-то высокоразвитой цивилизации или принадлежность к Божественным Сущностям (ангелы во плоти, богини т.п.)

К их сожалению, это в большинстве случаев, астральный тренинг, на восприятие человеческим Сознанием истинной реальности, насколько они сумеют распознать за подачей ложной информации — истинную реальность. Насколько их энергоинформационные тела или полевые структуры способны найти разумное в наслоениях иллюзий. Многие рано или поздно начинают понимать, в каком они находились заблуждении и далее, пытаются более здраво и разумно воспринимать всю приходящую к ним информацию. Пытаются правильно отфильтровать иллюзию от реально-сти.

И поскольку любой нечеловеческой высокоразвитой цивилизации и даже сущности земного плана, которая перешагнула черту человеческих реинкарнаций и перешла в стадию реинкарнаций более высокого уровня, легко манипулировать человеческим Сознанием, а тем более легче манипулировать, когда люди всем сердцем претендуют на сопричастность с великим (деланием), на сопричастность к несению истинного света, мудрости и любви, на прямую сопричастность, как "светлого" ученика у Великих Светлых Учителей, Великих Иерархов и прочее.

Когда мы смотрим фильм, созданный талантливым мастером, то можем настолько проникаться происходящим, что просто забываем, это всего лишь фильм, что это может не существовать в реальности, реагируем, как на реально происходящее. Так и в контактерстве. Если бы те, кто пока не способен, смогли увидеть, какие энергоинформационные структуры, курируют города, какими качествами, способностями и потенциалом они обладают, то у многих появились бы вопросы, а действительно ли мы можем контактировать на прямую с любым участком Космоса? Что такое Боги?.. и обладают ли пришельцы из Космоса только телами-формами подобными нашим??? И еще много, и много вопросов, которые мы себе часто просто не задаем!!!

Общаясь с подобными инопланетными формами и со структурой, которая периодически появляется над Монастырским островом и получая от них информацию, что наши представления о себе, Космосе, мире невидимом очень далеки от истинной реальности!!!

Реабилитационные центры для "контактеров"

К чему я все это веду? Среди людей, которые пока, из-за недостатка опыта или других причин, не в состоянии правильно проанализировать, происходящее с ними, могут быть изменения психоструктур, которые, к сожалению, не всегда обратимы.

Поэтому было бы хорошо, если бы в недалеком будущем появились исследовательские реабилитационные центры, где при помощи опытных контактеров-исследователей, истинных целителей, психологов и людей просто мудрых, и хорошо владеющих любой информацией, смогли бы оказать необходимую помощь нуждающимся. А, также был создан анонимный центр, где могли бы оставлять свои наблюдения о себе контактеры, для изучения человечеством данного феномена.

Если они изучают нас, то нам необходимо изучать и себя, и их, чтобы на основании накопленных материалов исследований, хотя бы наши потомки научились максимально быстро определять, с кем они имеют дело и чем это может быть чревато для их биологического тела, психики, сознания, Души и Духа, ибо фантастические фильмы о порабощении человечества недалеки от реальности, только сценарий в действительности несколько другой.

Послание учителей

Други мои, братья и сестры!

В час, когда все вы стоите перед порогом великого единения Душ, пред порогом готовности Вашего Предвечного Духа, когда двери познания, истинного и достоверного, готовы открыться, готовы сдвинуться засовы тайн и порывом стремления вашего разума вы сможете открыть Двери Вечного Таинства. Но, это только для тех, в ком высок Дух устремленности Разума, для тех, кто не замарал свои ноги о грязь невежества, гордыни, корыстолюбия и тщеславия, поднимаясь по тропе познания к Вершине Истины. Для тех, кто смог узреть в инакомыслящем, стремящемся к Вершине Исти-ны брата, а не соперника, кто не столкнул его на крутой тропе восхождения в пропасть неуверенности, кто не обличил его во лжи постигнутого, т.к. граней познания Истины множество, а Истина одна и целостна. Будьте чисты Душой, тверды и высоки Духом, и сильны в стремлении к познанию Истины.

Любите брата по крови Духа, защищайте и уважайте друг друга. Сила ваша в вашем единении, а не в самости. Защищайте слабого телом, но чистого и сильного Разумом. Усмиряйте свою гордыню, но не забывайте о достоинстве, со-вести и чести. Не льстите, друг другу, не обманывайте друг друга, а лучше помогите подняться, споткнувшемуся о ка-мень собственных заблуждений.

Будьте достойны того Луча Света, что освещает вам тропу познания, что пытается вывести вас из мира невежества. Пусть ваше сердце откликается на зов Вышнего, пусть ваша Душа трепещет огнем целомудрия, когда Учителя Высшего Духовного Братства будут посылать ей искру Огня для возгорания Тела Духовного в Мире Огненном.

Будьте мудры, неусыпны и бдительны, не забывайте о преградах и терниях, не забывайте о том, что мир темноты ил-люзий боится Света Истинного Знания. Чем выше и ярче будет светить Огонь торжества Духа, тем больше заблудившихся в темноте увидят его и как кораб-ли во время бури, они будут стремиться причалить к Маяку Света Познания Истины.

Выше держите Знамя Света!

Да, поможет Вам Всевышний!

Аминь.

Е.П. Блаватская

Было принято мною для участников фестиваля духовного творчества

проходившем в Днепропетровске летом 1996 года.

"Соприкоснувшись с подкорковыми процессами мышления, не возникает больше вопросов о мышлении, как о таковом, о мышлении, как о процессе сопричастности образного вида сознания с подборкой определений в вибрационном ментальном объеме /структуре/, кодовых определений-сопоставлений /образ-мысль-слово/ Подкорковая субстанция крити-чески включается в процесс мышления-отождествления. / Подсознанию/ - подкорке легче отторгнуть, чем глубокоосмыслен-но подойти к процессу определения-подборке, т.к. приходится перебрать десятки тысяч вариантов вибрационного соответ-ствия-определения, что не выгодно "ленному", обособленному уму, личностному " нижнему" телу сознания, т.е. осознан-но подойти к процессу "расширения" нижнего тела сознания в полном соответствии с верхним..."

Светлана Хлистун