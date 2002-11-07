На помеле по Млечному Пути

Образ бабульки, верхом на помеле разрезающей звездное небо, родился в допотопные времена, когда нашему предку впервые пришла в голову ужасная мысль об одиночестве человека во Вселенной. Она как бы подтверждала: кроме этого, осязаемого и понятного мира, есть мир другой, потусторонний, параллельный, загадочный и необъяснимый.

В двадцатом веке бабулька, говоря современным языком, поменяла имидж: пересела с помела на летающую тарелку. В грядущем столетии нас, похоже, ждут еще более сенсационные открытия.

Мысль об исключительности человеческой разумной цивилизации уфологи считают не только антинаучной, но и подлой. И, судя по всему, зыбкие, противоречивые свидетельства о визитах НЛО на Землю готовы подкрепить полнометражным цветным фильмом о пребывании в Урюпинске вселенских братьев по разуму!

В ратуше швейцарского города Цюрих, где по традиции собираются ежегодно на конференцию руководители информационных агентств, входящих в Европейский альянс, есть одна достопримечательность, которая неизбежно провоцирует споры о неопознанных летающих объектах. Это рисунки художника Вила, а изображено на них неоднократное появление над городом "трех солнц" без малого полтысячи лет тому назад — в 1547-1558 годы...

Почему растет число энтузиастов-уфологов

Благодаря интернету во многих странах мира растет число энтузиастов, участвующих в изучении проблемы НЛО. Похоже, сбылась наконец-то мечта фаната этой проблемы — бывшего премьер-министра Гренады сэра Эрика Гейри, который еще в конце 70-х годов добивался участия в этих исследованиях всего международного сообщества. Если верить авторам фильма "Близкие контакты третьего вида", "в следующее тысячелетие, вероятно, весь мир будет охвачен страстью разгадать тайны НЛО".

Сенсацией стало выступление 72-летнего американского астронавта Гордона Купера на презентации его книги "Рождение убежденности: путешествие астронавта в неизвестность". Ветеран первопроходцев космоса США поведал то, о чем ранее умалчивал: о своих наблюдениях за неопознанными летающими объектами начиная с 1951 года, когда Купер был военным летчиком и служил в Западной Германии. Купер обвинил правительство США и ЦРУ в засекречивании информации о крушении в 1947 г. в пустыне Невада космического корабля инопланетян. Пожалуй, это одна из наиболее фантастических историй об НЛО. Как сообщалось в СМИ, таинственная катастрофа произошла в пустынном районе, который тут же блокировали ВВС США. Только в наши дни достоянием гласности стал приказ президента США Трумэна от 2 июля 1947 г. о засекречивании всех исследований обстоятельств этой катастрофы. Стало известным также, что 18 ноября 1952 г. ученые сделали доклад об этом уже другому американскому президенту — Эйзенхауэру. После чего были конфискованы снимки очевидцев, а документальный фильм попал в сейф ЦРУ.

Говорят, дорога к любому открытию неизбежно проходит через три развилки,

на первой из которых установлена надпись: "Какая чушь!" Надпись на второй предупреждает, однако: "В этом что-то есть..." Третья же снова категорична: "Ну кто этого не знает!"

Вероятно, уфологи уже покинули первую развилку и близки ко второй. Во всяком случае число наблюдений неопознанных летающих объектов на разных континентах и в океанах нашей голубой планеты измеряется тысячами.

Факты об НЛО

Как-то умы исследователей НЛО взбудоражил телерепортаж из Витебской области, где появление неопознанных летающих объектов сопровождалось странными следами на ржаном поле: четырьмя кругами, подобными тем, которые ранее появились на хлебной ниве в Ставрополье.

А вот эпизоды иного рода. Старший инженер российского научно-исследовательского судна Владимир Иванович Макушин стал свидетелем в Атлантике полета аппарата необычной формы. Из его плоской части вырывался большой огненный сноп. Этот свет, однако, "не мешал смотреть на аппарат, не раздражал сетчатку глаз, как это делают солнечные блики".

НЛО не причинили какого-либо ущерба морякам: "Приборы работали нормально, душевное состояние экипажа было нормальное".

А вот для 20-летнего летчика-инструктора Фредерика Валентича из Мельбурна встреча с НЛО обернулась трагедией. Он находился над Бассовым проливом, когда заметил летательный аппарат с четырьмя яркими огнями. Сохранилась 6-минутная запись переговоров пилота с диспетчером.

"Похоже, что он ведет какую-то игру! — взволнованно сообщал Валентич. — Он продолговатой формы... Он светится зеленым и отливает снаружи металлическим блеском... Мотор работает с перебоями... Неизвестный аппарат летит сейчас надо мной".

После этих слов магнитофонная лента записала грохот. Легкий самолет Валентича искали, но не нашли. Скептики, отрицающие существование НЛО, выдвинули версию о том, что пилот мог потерять ориентировку, что он совершал полет в перевернутом самолете и по ошибке принял его отображение в океане за НЛО. Но отец погибшего пилота Гундо Валентич верит в чудесное спасение сына НЛО-навтами...

Миланская газета "Коррьере делла сера" сообщала о "повальной мании", которую приняла у итальянцев "лихорадка летающих тарелок". Агентство Рейтер ссылается на показания "трех полицейских Апулии", которые видели "три сигарообразных диска, извергающих пламя".

Рыбаки, как известно, склонны к преувеличениям, поэтому отнесемся с некоторым скепсисом к свидетельствам о том, как из глубин Адриатического моря внезапно выплеснулись в тихую штилевую погоду приливно-отливные волны и из моря поднялись... "красные светящиеся шары". Эти же рыбаки, проживающие близ порта Пескара, видели "множество летающих тарелок, носящихся по небу зигзагами".

Эта встреча с НЛО, по рассказам рыбаков, тоже была омрачена трагедией: абсолютно спокойной ночью вдруг перевернулось судно, и несколько человек утонули.

А два полицейских в Калабрии заявили, что видели "объект, излучающий оранжевый мерцающий свет". Полицейские сообщили по радиосвязи: "Двигатель нашего автомобиля заглох и не мог завестись, пока не исчез НЛО".

А вот сообщение "Ассошиэйтед Пресс": группа телерепортеров, пролетавших над Южным островом Новой Зеландии, засняла НЛО: "очень яркое белое световое пятно" казалось неподвижным, но когда самолет приблизился к нему на 10 миль, НЛО изменил курс, поднялся выше, сделал круг и опустился под самолет.

Газета "Вашингтон пост" анализировала попытки перехватить НЛО с помощью современных боевых истребителей. Такой приказ получали, в частности, иранские ВВС. Истребители были подняты по тревоге в воздух, когда в небе поблизости от Тегерана был замечен "ярко светящийся объект", запеленгованный и радиолокационной службой. Преследующие НЛО пилоты истребителей обнаружили, что у них "вышла из строя электронная аппаратура связи, когда они приблизились к этому объекту". Когда же пилот приготовился выстрелить ракетой по НЛО, вышла из строя электронная система у бортового вооружения. И, что примечательно, электронная система истребителей "снова начала работать после того, как они отклонились в сторону от этого объекта"...

Немного фантастики с претензией на гипотезу

В заключение — немного фантастики, своего рода утопии (с претензией на гипотезу) из польского журнала "Пшекруй". Поскольку только среди бесчисленных звезд, называемых Млечным Путем, около ста миллиардов солнечных систем, можно допустить, что "только на одной тысячной планет могут быть условия, схожие с земными". Значит, "в области Млечного Пути на планетах числом около десяти миллионов возможно существование различных форм жизни", "Пшекруй" считает возможным "телепортацию НЛО-навтов":

"Расстояние не играет никакой роли. НЛО-навты могут мгновенно оказываться в запрограммированном месте, находящемся даже на расстоянии в миллионы световых лет от исходной точки".

Если бы это была гипотеза, то, воспользовавшись классическим критерием Нильса Бора, можно было бы сказать, что она "вполне безумна".

Но если это скорее все же утопия, чем гипотеза, вряд ли стоит задавать вопрос: "Достаточно ли она безумна, чтобы быть истинной?!"