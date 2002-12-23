Путь курильщика один — позабыть про никотин

Теперь спазмы и судороги начались уже при одной мысли о предстоящих муках. В мозгах крутилась идиотская присказка: “Куренье вред, куренье яд, а я курю и очень рад”. Грезились унылые собственные похороны после трагической кончины от никотинового голода. В голову лезла всякая ерунда вроде некролога неисчислимым табунам загубленных каплей никотина лошадей...

Бросить курить: Поиски компании

Чтобы не страдать еще и от одиночества во время бестабачного умирания, стал я себе компанию искать. Вспомнил про своего старого друга, курильщика со стажем побольше моего. Тот беспрерывно смолил аж с седьмого класса школы. По-видимому, на сигаретах, обращенных другом в дым, как раз на какую-нибудь новую школу можно было за это время сэкономить. Позвонил ему, а тот ехидно хрюкнул в трубку: а ведь я-то, мол, уже бросил, твоего приглашения не дожидаясь! Недавно, правда, бросил, но уже понравилась бездымная жизнь, решил держаться до конца. И рассказал такую поучительную историю.

Как друг бросил курить

Поехал он как-то на кладбище, могилу тещи проведать, жена уже давно по этому поводу пилила. Там народу в этот день почти не было, будний день все-таки, да и ноябрь уже на дворе, холодно. Подкрасил друг оградку, памятник быстренько обиходил и присел на скамеечку покурить. И тут неожиданно обнаружил, что прикуривать нечем, спички забыл. Поругал себя, что раньше мысль о “поджигательстве” в голову не пришла, был бы в городе — купил бы огня. Встал он со скамеечки да как заорет с расстройства: “Эй, покойнички, у кого тут спички есть?” И вдруг издалека, словно из-под земли, кто-то гулко отвечает: “Свои иметь надо!” Друг и язык проглотил, огляделся вокруг. Никого, только какой-то мужичок к автобусной остановке ковыляет. Чертовщина какая-то, б-р-р... Припустил друг тоже к остановке. Уже в автобусе перемолвился с тем мужичком. Спросил: мол, не слышал ничего необычного? Тот отрицательно покачал головой и буркнул что-то неопределенное. А потом до самого города на друга поглядывал хитрыми глазенками. На конечной вдруг ни с того ни с сего мужичок с другом попрощался, здоровьица пожелал. Только дома друг вспомнил, что голос у мужичка вроде бы на тот, “замогильный” похож. Шуточки...

В любую колдовщину мой друг принципиально не верит, но все-таки с тех пор сигаретный дым ему в горло просто не лезет. Чему он, впрочем, несказанно рад. После этого рассказа я и сам подумывал: а не съездить ли мне на кладбище, может, тоже повезет? А то ведь дело такое — сам не поедешь, так отвезут, причем чем больше куришь, тем скорее это случится... От таких мыслей день без табака у меня прошел успешно. Попробуйте, братцы-курильщики. Это я, конечно, не о путешествии на кладбище, а о бросании курить.