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Инна Новикова

"Объект М": интересное место в Эстонии

Непознанное » Настоящее

В мае 1992 года мы снимали документальный фильм об изучении НЛО в Эстонии. У нас оставался свободным почти целый день, и мой старый знакомый, известный в Эстонии уфолог, назовем его господин X., предложил съездить "на одно интересное место". И пока мы крутили по улочкам Таллинна, а потом мчались по загородному шоссе, X. рассказывал странную, похожую на детектив историю...

"Объект М": интересное место в Эстонии

Началась она в середине 60-х годов. Житель небольшого поселка М, что недалеко от Таллинна, автослесарь Вирго Митт ре шил вырыть у себя во дворе колодец. Все шло хорошо. Но вдруг лопата наткнулась на какой-то металлический предмет. Попытки выкопать находку или обойти ее стороной успеха не принесли: это была плита, которая не заканчивалась... Тогда Вирго раздобыл отбойный молоток. Часами он крушил неожиданную помеху, пробивая в ней дыру: зря, что ли, копал...

Верхний, очень твердый слой оказался не толстым. Глубже пошла другая фактура — более структурированная ("как сосульки или гвоздики")... Упорство и труд все перетрут: через несколько дней в плите, толщина которой, по словам Вирго, была 1-1,5 дюйма, зияла дыра вполне подходящих для колодца размеров. Осколков набралось почти целое ведро... Вода стала быстро прибывать, и Вирго решил на этом эпопею с колодцем завершить. Осколки полетели обратно в колодец. Но не все... Парочку кусков покрупнее — сантиметров по десять в диаметре — Вирго Митт оставил на память. Один со временем куда-то запропал, но другой... Его ждала необычная судьба.

Дело в том, что Вирго Митт как-то рассказал о необычной находке своему другу — химику по специальности. Так этот кусок металла попал в Таллиннский политехнический институт, а в 1969 году очутился на столе научного сотрудника, а в будущем — замдиректора по науке Института геологии АН ЭССР Герберта А. Вий-динга. И быть может, на этом история и закончилась бы, если бы через пару лет к осколку случайно не притронулся один из инженеров. Удар был подобен мощному электрическому разряду — инженер потерял сознание. Герберт Вийдинг был потрясен: сколько раз он брал металл в руки — ничего подобного. Естественно, мимо столь загадочного факта молодой ученый пройти не мог. И он начал собственные исследования.
Прежде чем передать металл на анализ, осколок с помощью алмазных пил разрезали на несколько тонких пластин.

Результаты поразили ученых. В самом незначительном объеме образца было обнаружено до 38 элементов таблицы Менделеева, многие из которых в природе вместе не встречаются. Образец оказался нерадиоактивным, но сильно магнитным. По заключению академика И. Ф. Образцова и профессора А. И. Елькина (МИСИ), он представлял собой композитный, армированный кальциево-железо-кремниевы-ми волокнами материал, матрицей которого является металлическое стекло. "Применение сплавов подобного типа в качестве конструкционного материала в авиационной технике неизвестно. Сплав подобного типа должен обладать высокой жаростойкостью, обладать высокой стойкостью в кипящей смеси кислот любых концентраций" (академик С. Т. Кишкин. ВИАМ). По мнению ряда специалистов, такого рода материал, скорее всего, был получен методом порошковой металлургии при необычайно высоких давлениях, которые при современном уровне развития науки и техники на Земле получить невозможно.

Андрей Панасенко
"Объект М"
Вечерний Ставрополь (Ставрополь).- 27.11.2002.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
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