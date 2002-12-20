Камень лжи убил неверную жену

В городе Пионерском Калининградской области находится удивительный камень. В поверьях ему приписываются противоречивые свойства. По одной версии, он приносит удачу, а по другой — наказывает лжецов.

История о Камне лжи

Существует легенда, что в давние-давние времена на этом берегу Балтики жили молодожены, которые очень любили друг друга.

И вот мужу понадобилось отправиться в дальнее путешествие. Молодые люди пришли к камню и поклялись в верности, попросив камень наказать того, кто изменит этой клятве. После длительной разлуки они вернулись к камню, и ... Сверкнула молния, женщина, пораженная ею, погибла. Ее любовь не выдержала проверки временем.

Вероятно, с тех пор пошло название — Камень лжи.

Это обломок скалы, расколотый на две части. Камни выше человеческого роста, и между ними можно свободно пройти.У древних пруссов местность, где сейчас находится город Пионерский, имела особое значение. Неподалеку был Хюнеберг — что в переводе с прусского означает "Гора великанов".

Здесь хоронили воинов. Выбрали место не случайно. Как утверждают экстрасенсы, в районе Пионерского находится мощная биоэнергетическая аномалия. В ее зоне и стоит чудо-камень. Его две части внешне напоминают полюса подковообразного магнита.

Специалисты в области биоэнергетики предполагают, что воздействие камня на человека происходит примерно так же, как действует стирающая головка в магнитофоне на магнитную ленту.

В биоэнергетической оболочке человека происходит уменьшение балластной составляющей, которая могла быть вызвана чувством вины или другими причинами. Этот негатив серьезно влияет на здоровье человека. Если сразу после такой "чистки" загадать желание, то оно фиксируется в подсознании и может сбыться. Если балластная составляющая биоэнергетического поля достаточно велика, при ее "чистке" может наблюдаться болезненная реакция. Видимо, это и привело к смерти неверную жену.

Некоторые смельчаки, которые решались пройти через Камень лжи, рассказывали, что после этого наблюдалось незначительное помутнение сознания и некоторая потеря ориентации в пространстве.

Юрий Андронов

P.S. Этот материал я посвящаю памяти директора музея "Рантава" Игоря Андреевича Козырева, ушедшего от нас год назад.

Комментарий. По легенде, в устье ручья Чистого стоял еще один камень, в несколько раз больший, чем Камень лжи. В середине этого гиганта была яма, где жил старец-отшельник, предсказывавший будущее. Многие пытаются найти этот камень, но все безуспешно. Биологи говорят, что деревья, растущие вокруг Камня лжи, давно должны были погибнуть. Такая порода столько не живет. Значит, энергетическое поле вокруг камня все-таки существует! Сейчас Гору великанов превратили в обычный карьер. Понастроили дач, разработали участки. А рядом с Камнем лжи развернули городскую свалку. Стоит страшная вонь.

Научный сотрудник музея "Рантава" Наталья Упорова

Как я прошел испытание

Корреспондент Дмитрий Вещиков решил проверить, так ли уж силен Камень лжи. Проводить его вызвался Юрий Андронов, председатель досугового клуба "Контакт +".

В Пионерском нам пришлось долго идти вдоль железнодорожного полотна по узкой тропинке, которая вскоре увела в лесок. Потом мы немного спустились по крутому склону в овраг, на дне которого был виден ручей Чистый. Как только показался заветный камень, сразу поразивший меня своей формой, резко начался снегопад.Я прошел между двух половинок камня, и молния, слава Богу, меня не поразила. Решил посмотреть Гору великанов. Как только удалился от Камня лжи метров на пятьсот, снегопад также неожиданно закончился.

Гора великанов встретила нас какой-то неземной тишиной. Но только моя рука потянулась в сумку за фотоаппаратом, где-то рядом завыли собаки — протяжно и заунывно. Даже такой несуеверный человек, как я, не на шутку испугался. На обратном пути наш водитель чуть не сбил большую черную собаку, которая стояла как вкопанная посредине дороги....

Пока чувствую себя нормально. Видимо, мои грехи не такие большие. Хотя кто знает, что будет завтра...

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