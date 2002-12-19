Телегония и генетика: что из них "главнее"?

Поверьте, не случайно этот материал выставлен в подрубрике "Непознанное". Мы не предполагаем этой публикацией начать некую узкоспециализированную дискуссию (как не раз бывало после появления "спорных" тем) — тема ее скорее философская, чем медицинская или биологическая. Мы просто доводим мнение некоторых российских ученых. Итак, кто "главнее" — генетика или телегония?

Российские концептуалы в таких выпусках своей периодической литературы пытаются привить нынешней молодежи хотят бы зачатки понятий о здоровом образе жизни, о нравственном строе души… Итак, вот почти признанный факт: медицина установила, что если женщина беременна, то отец ребёнка в период беременности матери испытывает повышенную сонливость и спит больше по сравнению со своим обычным состоянием, хотя в период беременности женщины в телесном организме мужчины вроде бы не происходит никаких явно видимых изменений. Точно так же и биополе женщин изменяется в результате полового акта и энергетически, и информационно.

Что такое телегония

Уже давно ОБЩЕЙ биологии и практикам-заводчикам породистых домашних животных известно явление, получившее название "ТЕЛЕГОНИЯ". Существо биологического явления, которое обозначено этим словом, поясним на конкретных примерах:

Известны опыты, которые проводил в середине 19 века приятель Чарльза Дарвина лорд Мортон. Под влиянием своего знаменитого друга тоже решил заняться биологией. Он "выдал замуж" свою чистокровную английскую кобылу за жеребца-зебру. Потомства не получилось по причине несовместимости их яйцеклеток и сперматозоидов, но "выйдя замуж" через некоторое время за жеребца английской породы (как и она сама), кобыла принесла жеребёночка — "англичанина", у которого были полосы, как у зебры. У этого жеребца отцов по существу два: жеребец-лошадь по сперме и жеребец-зебра по биополю; Если сизарь (непородистый голубь) "потоптал" породистую голубку, её сразу убивают, потому что даже при самом элитном её "супруге" у неё будут рождаться одни "чиграши", то есть нечистопородные дети: то пёрышки в хвосте не те, то цвет клюва, то ещё что-нибудь. В общем — бросовый товар, порода нечистая; В элитных клубах собак существует правило: если породистая сука забеременела вне клуба, то на этом кончается родословная у её щенят; Известен скандал, случившийся в МГУ: на биофаке у одной аспирантки из весьма элитной семьи родился негритенок. Можно заметить, что в МГУ учится много негров, но самое интересное, что муж, как и она сама, белый, и мама клялась и божилась, что мужу она не изменяла. И медики встали на защиту несчастной аспирантки, такое, дескать, в природе бывает. Дальше всё-таки выяснилось, что у героини до белого мужа был сокурсник-любовник — негр.

И тут биологи вспомнили о давно забытой и высмеянной официальной наукой телегонии, которая имела нахальство утверждать, что на потомство самки влияют, в той или иной форме, все предыдущие мужья, вне зависимости, были ли от этих браков дети или нет…

Эффект телегонии распространяется на людей

В результате многочисленных исследований, проводившихся (в том числе и на Западе) до 1960-х годов, было установлено, что эффект телегонии распространяется и на людей.

Если зачатию ребёнка предшествовали половые отношения его матери с одним или более партнёром помимо отца по плоти этого ребёнка, даже если при этом употреблялись презервативы или иные противозачаточные средства либо делались микро- и макро-аборты после "неудачных" совокуплений, то в процессе совокупления происходило слияние биополей партнёров, в результате которого у рождённого такой женщиной ребёнка, кроме отца по плоти, от которого он унаследовал половину хромосомного набора, есть ещё и множество отцов по телегонии, от которых он может унаследовать многое на биополевом уровне организации материальных структур.

Причём оказалось, что наследуются не только внешние признаки первого полового партнёра, но и его болезни, в частности венерические, психические заболевания, заболевание крови. При этом следует иметь в виду, что хромосомный набор во всех клетках организма — один и тот же, однако клетки печени отличаются от клеток нервной системы и мышечных тканей, как и все клетки функционально специализированных тканей отличаются друг от друга. И все сообразно своей принадлежности тканям и системам организма воспроизводят себе подобные соответственно плану общего расположения органов и систем в организме.

Вопрос о локализации на материальных носителях информации, определяющей это общее расположение органов и систем, в генетике — по крайней мере, в общедоступной литературе — не освещается. Но неоднократно высказывались мнения о том, что общее расположение — размещения органов и систем организма — записан не в структурах молекул хромосомного аппарата, хранящих преимущественно информацию о синтезе веществ биомассы организма, а в структурах биополей. В частности, поэтому кобыла-лошадь способна родить полосатенького, как зебра, жеребёночка с полосатостью, унаследованной по телегонии, т. е. на основе биополевой передачи наследственной информации, поскольку хромосомные наборы половых клеток зебры и лошади несовместимы друг с другом, и генетический материал хромосом зебры никак не мог попасть к жеребёнку лошади.

Целомудрие — признак истинной цивилизованности

Поскольку каждый из сексуальных партнёров, ставших одним из множества отцов по телегонии ребёнка, обладал своеобразием в строении организма, отличающим его от всех прочих, то в телесной организации может выразиться взаимное несоответствие друг другу различных информационных модулей, унаследованных им от разных отцов. То есть в общем расположении органов и систем его тела, асимметрии (в том числе избыточность или недостача органов). Одна из наиболее распространённых асимметрий, передающаяся по наследству, как показывает статистический анализ, — сколиоз — искривление линии позвоночного столба, при котором одно плечо ниже другого, а гибкость позвоночника при наклоне направо отличается от гибкости позвоночника при наклоне налево. Как только это было установлено, все исследования и публикации по проблеме телегонии были засекречены. Вопрос для размышления — ПОЧЕМУ?

Смысл древнего выражения "испортить девчонку", не столько указывает на факт разрыва девственной плевы в первом половом акте (дефлорация), сколько на факт передачи женщине самцом-дефлоратором генетической информации, которая вовсе не обязательно будет сочетаться с генетической информацией, которую в будущем передаст ей отец её детей. Желание избежать проблем с физическим и психическим здоровьем потомства, обусловленных конфликтностью генетической информации, передаваемой ребёнку от разных мужчин, имевших половые отношения с его матерью, и заставляло наших предков, с одной стороны, уклоняться от браков как с утратившими девственность по несчастью, так и с явными потаскухами; а, с другой стороны, и парни, снискавшие на деревне славу злостных дефлораторов, имели изрядные шансы быть беспощадно искалеченными братьями и прочей роднёй "испорченных" ими девушек.

В случае с МГУ телегония подпортила будущую маму. Теперь о том, как телегония может наградить парня. Случай произошёл в семье Лазаревых. Хорошая семья: непьющая, работающая, культурная. Такие же в ней и дети. Но вот какая история произошла со старшим сыном Александром. Сразу после окончания университета его призвали на год в армию. Служил в Казахстане, безвылазно находясь на ракетной точке в степи. Уволившись в запас, он почувствовал волю: напился и согрешил впервые в жизни с какой-то местной привокзальной проституткой. Протрезвев, горько раскаивался, опасаясь заразиться… Обошлось. Удар его ждал с другой стороны — телегонической. Его сын-первенец, а женился парень сразу после армии на дождавшейся его однокурснице, ужаснул своим видом родителей и сельчан. Мальчик пошёл "не в мать, не в отца", а в ту потаскуху-казашку, первую интимную партнёршу парня. Родители светло-русые, выше среднего роста, сероглазые, стройные и красивые, а их первенец — низкорослый, смуглый, с карими азиатскими глазёнками на почему-то маленькой головке. Муж стал подозревать супругу в измене. Но в округе не было не одного азиата. Не было их ни в роду невесты, ни в роду жениха. Никому и в голову не приходило, что это расплата за добрачный грех молодого папаши с проституткой, полученная по телегоническим каналам.

Хранящееся в душе российского народа ЦЕЛОМУДРИЕ — не признак отсталости от "цивилизованного" мира, а ПРИЗНАК ИСТИННОЙ ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ, идущей из глубины веков.

Это они от нас отстали, но об этом ниже. Эта осознанная забота о нормальной генетике будущих поколений либо же традиция, бессознательная, но выражавшая ту же общественную заботу, была стимулом к тому, чтобы и без контрацептивов и угрозы заражения венерическими болезнями и СПИДом, многие поколения издревле воспитывали в детях уважительное и бережное отношение к девственности, сохранения которой до вступления в первый брак у большинства народов считалось в прошлом одной из важнейших нравственных и этических "ценностей" общественного уровня значимости.