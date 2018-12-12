Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Нужно ли опасаться пришельцев из Вселенной?

Непознанное » Уфология

Как может выглядеть сигнал, пришедший к нам из далеких планет? Можно ли будет расшифровать код этого послания? И нужно ли опасаться пришельцев из Вселенной?

Нужно ли опасаться пришельцев из Вселенной?

Ситуацию комментирует немецкий астрофизик Харальд Леш (Harald Lesch) — профессор Мюнхенского университета. По совместительству — ведущий программы "Альфа Центавра" на Баварском радио.

— Возможно ли, что когда-нибудь мы сможем принять послание внеземной цивилизации?

— Это могло бы произойти, если бы мы получили коммуникативные импульсы, которые точно направлены и отличались от прочих естественных источников излучения на небе. Кроме того, их интенсивность должна быть настолько высокой, чтобы мы вообще смогли их воспринимать.

Вау! В 70-е годы земляне получили невероятной интенсивности сигнал, который был отмечен один-единственный раз и никогда больше не появлялся вновь. В шутку замечу, там кто-то однажды дунул в трубу, сказав: "Алло, мы здесь!". Для того чтобы мы узнали, идет ли речь о внеземном разуме, а не от скоплений звезд или другого естественного источника, сигнал нужно получать в течение длительного времени.

— Что могло бы содержаться в таком послании?

— Например, математические сведения. Было бы здорово, если бы мы получили, ну скажем 15 знаков после запятой в числе Пи, число Эйлера 2,718281 или уравнение a2 + b2 = c2. Все то, что просто можно закодировать. Очень элементарную математику. Послание было бы, пожалуй, в цифровой форме, что сильно сокращать мощности радио. Цифровая радиостанция наиболее желательна. Это то, что я ожидаю, однако надеюсь на несколько иное.

— А на что вы надеетесь?

— Если удастся снова декодировать сообщение, как это описано в книге "Contact"

Карла Сагана (Carl Sagan), я нашел бы это гениальным. Необязательно это должно быть открытие Олимпийских игр 1936 года, а например, свадьба английской королевы. Даже если это продлится лишь 10 секунд, вполне достаточно, чтобы понять, в космосе есть разумная жизнь.

— Стивен Хоукинг (Stephen Hawking) критиковал всех тех, кто ратовал за связь с братьями по разуму во Вселенную, не понимая, кто, собственно говоря, эти "братья". Вы думаете, что стоит пойти на такой риск?

— Надо всерьез принимать теорию относительности. Если кто-то преодолевает огромные космические расстояния, вылетев из пункта A в пункт B, и летит с очень большой скоростью, должен понимать: никто не узнает его, когда он снова вернется домой (г-н Леш приводит в пример известный парадокс, что путешественник при быстром движении стареет более медленно, чем тот, кто остался дома — прим. ред.). Я настроен скорее положительно и верю, что мы можем довериться Вселенной.

— Насколько велика вероятность того, что в нашей Солнечной системе существует другая жизнь?

— На Марсе, полагаю, шансы близки к нулю. Он слишком холоден, атмосфера так же разряжена, как у нас на высоте 48 км. Это означает — вода из замерзшего состояния непосредственно переходит в газ, когда достигает поверхности. На Марсе не может быть воды в жидком состоянии.

Там нет магнитного поля, которое удерживало бы атмосферу. Очевидно, пару сотен миллионов лет назад она и была там, вероятно также как и жидкая вода. У спутника Юпитера Европы ситуация совсем иная. Он окружен ледяным слоем и у него есть источники внутреннего тепла. Если чем там и приятно заниматься, так что-то варить в этом бульоне.

— С кем из голливудских пришельцев, вы бы охотно отобедали вместе?

— С парнем по имени Спок (Spock).

— Почему с ним?

— Он невероятно симпатичный, очень человечный и очень простой, он знает много и совершенно раскован. Мне доставило бы удовольствие и я охотно бы побеседовал с ним о физике. Так как я сторонник тезиса, что знакомые нам законы природы, действуют повсюду во Вселенной. Я с удовольствием бы узнал, во что он верит, какие песни поет, какие картины рисует и какие сказки рассказывает своим детям. Это скажет мне о многом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Новости
Порошенко заявил, что готов возглавить Россию после её капитуляции: "Будет зваться Московией"
Психотерапевт: пожилым супругам следует спать на одной кровати
Вирусолог: новый штамм коронавируса "Кракен" устойчив к вакцинам
Армия Украины двинулась к границе с Белоруссией, заявил украинский посол
Врач-реабилитолог: хрустеть пальцами можно, но не всем
Слова Гребенщикова* о "россиянах-фашистах" проверит Следственный комитет РФ
Украина и НАТО решительно проигрывают России, заявил американский политик Янг
Южная Корея обеспокоилась состоянием памятника переселенцам во Владивостоке
Певец SHAMAN заявил, что дорожит возможностью выступать перед бойцами СВО на Украине
Полковник в отставке Матвийчук заявил о предстоящих неистовых атаках ВСУ на Соледар
Популярное
Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету

Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.

Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Генерал Соболев призвал зачислить в мобилизационный резерв всю молодежь России
Шурыгин: на Герасимова теперь возложена персональная ответственность за успешность проведения СВО
Советские дипломаты отправили репарации в тупик Сергей Лебедев Америка пытается подкупить Сербию и обещает ей финансовое благополучие Михаил Плисюк Сколько революций пережила Франция Игорь Буккер
Жилин: переход Соледара под контроль ВС РФ — тактический успех, но не перелом в ходе СВО
МК: военные эксперты Шурыгин и Матвийчук рассказали, что будет с попавшими в котёл в Соледаре ВСУ
CNN: боевик ВСУ заявил, что в Соледаре никто не считает погибших
CNN: боевик ВСУ заявил, что в Соледаре никто не считает погибших
Последние материалы
Military Watch: Киев требует от Тбилиси возврата "Буков", потому что находится в отчаянии
Жители Соледара выразили благодарность ЧВК "Вагнер" за спасение
Посол Турции о цели проведения "саммита мира": оказывать давление на Москву
Участники спецоперации на Украине станут кандидатами на выборах 2023 года
Нужно ли опасаться пришельцев из Вселенной?
The Hill: союзник в администрации США помогает Путину побеждать на Украине
Newsweek: эксперты заявили о нереальности формулы мира Зеленского
Политик из США Барака заявил, что Байден принёс украинцев в жертву Вашингтону
Как ребенок поведал об освоении Америки
Арестович: немцы и французы заставляли нас помыть вышиванкой полы в прихожей Кремля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников