Странников трехмерного мира Космос не подпустит

Станислав Лем в одном из своих интервью высказал такую мысль: "Я противник этих проектов. Считаю, что не стоит тратить усилия на космос, когда на Земле столько нерешенных проблем. Взять хотя бы проблему Аральского моря. Или слухи о том, что из Байкала уже нельзя пить. Еще не так давно пресса США вопрошала: что Америка может противопоставить Саддаму Хусейну? Оказалось — практически ничего. Атомной бомбой себе больше навредишь, а другие средства иракскому диктатору — что комариный укус. Куда же нам с таким багажом в космос?

Противоречия между разными государствами на Земле реальны, и на орбите они не исчезнут, а обернутся противоречиями между людьми -носителями культуры и мировоззрения родных стран".

Это мнение всемирно известного польского писателя-фантаста разделяет и российский исследователь аномальных явлений профессор Юрий Фомин. Но в своих рассуждениях он не ограничивается рассмотрением социального и морального аспектов проблемы. Юрий Александрович считает, что человек просто не в состоянии улететь далеко от Земли, так как сами глубины космоса его к себе не подпустят.

Полет на Луну

Взять хотя бы знаменитую фотографию, на которой Нил Армстронг делает первые шаги по поверхности нашего ночного светила. Но где доказательства, что это Луна? А если посмотреть с другой стороны, то нет и доказательств того, что американцы туда не летали. Где же истина?

Доказательства фальсификации полета приводит российский космонавт Георгий Гречко. Вот лишь некоторые из них. Телевидение многократно демонстрировало кадры, показывающие американский флаг, развевающийся на лунном флагштоке. Но он не мог там колыхаться, так как на Луне не бывает ветра из-за отсутствия атмосферы. У нас это каждый школьник знает. А вот дипломированные специалисты из НАСА, как оказалось, не знают. В школе они этого не проходили.

Еще один аргумент нашего космонавта касается перемещения американских астронавтов по Луне. На снимках и в кинокадрах хорошо видно, что они ходят в мягких, накачанных воздухом скафандрах. Но в лунном вакууме такой скафандр уподобился бы стальным латам без суставных шарниров. В нем невозможно было бы повернуться, не говоря уже о выполнении сложной работы. А нарядить астронавтов в жесткие скафандры американские телеоператоры не додумались.

Наконец, манера ходьбы по поверхности нашего спутника. Астронавты на кинокадрах ходят медленно, но точно так же, как и по Земле. А ведь из-за слабого лунного притяжения они должны были бы при каждом шаге подпрыгивать на 2-2, 5 метра.

Профессор Фомин полностью согласен с космонавтом Гречко в том, что американский лунный проект — фальсификация. В этой связи он еще и вспоминает голливудский фильм "Козерог-1", снятый после "лунной эпопеи" НАСА. Он снимался в пустыне штата Аризона, ландшафты которой имеют сходство с марсианскими. Известно признание режиссера фильма, что поначалу он намеревался "отправить" людей не на Марс, а на Луну, но посетивший его представитель "компетентных органов" США посоветовал не трогать наш естественный спутник…

Марсианская программа невыполнима

Но главная причина недоверия Фомина к американским лунным проектам заключается не в этих, как он их называет, частностях. По его теории, человек просто не мог оказаться так далеко от Земли. Это и является ключевым в его рассуждениях. Юрий Александрович говорит:

"Все знают, что время и скорость зависят от гравитации. Знать-то знают, а взять и посчитать, что получится на удалении от Земли, ленятся. Или боятся".

Профессор не поленился и не побоялся. Он посчитал. И получилось, что на поверхности Солнца время течет в 28 раз быстрее, чем на Земле. А на том же Марсе, наоборот, медленнее. Для жителей Земли полет к нему будет длиться около года, а на биочасах космонавтов за это время пролетит лет восемьдесят. Из этого следует, что марсианская программа, уже принятая в США, невыполнима — человеческой жизни на ее реализацию не хватит.

Но и это еще не все. Допустим такой выход из положения. Полетели бы мужчины и женщины, а через прошедшие для них полтора века вернулись бы их внуки и правнуки. Что ж, проблема решена? Полет на Марс невозможен и из-за более серьезных причин. Дело в том, что на удалении от Земли вектор гравитации так мал, что исключает само существование человеческого организма. И, увы, приходится опровергать Циолковского, и никуда мы на своих ракетах от Земли не улетим. Ведь привычное нам и физиологически приемлемое течение времени простирается примерно на тысячу километров от планеты. В этом близком космосе разница в ходе биологических часов еще не вредит человеку. А вот за этим тысячекилометровым пределом живому высокоорганизованному существу придется туго. Ведь до Луны 384.386 километров, а не какая-то там тысяча. Кстати, даже на околоземной, а стало быть, относительно невысокой, орбите, по подсчетам Фомина, месяц превращается в год, и космонавты-рекордсмены, проведшие на орбите, скажем, полтора года, возвращаются постаревшими на полтора десятка лет. Правда, ЦУП в этом не признается, но это уже политика.

Помеха — трехмерный мир

Что же, выходит, профессор, по существу, закрывает эру великих мечтателей Циолковского, Цандера, Королева? Сам он с таким утверждением не согласен. Он лишь доказывает, что, оставаясь в привычном трехмерном мире и следуя его законам, человек не может далеко оторваться от родной планеты.

Но ведь мир измеряется отнюдь не только тремя векторами. Выдающийся немецкий физик Герман Людвиг Гельмгольц еще в XIX веке ввел понятие "плоскатик", чем показал разницу в восприятии мира существами разной мерности. Плоскатик — это воображаемое существо, которое живет, скажем, в плоскости листа ватмана. Ему доступны понятия длины и ширины, а вот высота и глубина ему непостижимы. Скажем, ползет он по этому листу, а мы берем и прокалываем в нем шилом дыру.

В сознании плоскатика это равносильно мировой катастрофе: внезапно возникает провал в таком привычном и уютном пространстве! Это то, что человек воспринимает как преисподнюю или Бермудский треугольник.

Так вот, по мнению профессора Фомина, мы, несмотря на трехмерное восприятие мира, тоже сродни плоскатикам. И когда некто не воспринимаемый нами из родных трех измерений прокалывает своим четырехмерным шилом наш привычный мир, мы начинаем разглагольствовать о потусторонних силах. Не лучше ли сделать вывод, что мир более высокой мерности нашему восприятию пока недоступен?

Однако не надо делать вывод об окончательной невозможности перехода человека в четвертое измерение. Взять того же плоскатика. Если нарисовать на его листе ватмана две фигуры, то сам плоскатик так медлителен, что ему и десяти жизней не хватит, чтобы доползти от одной из них до другой, где, скажем, обитает еще один плоскатик. А мы сложим лист так, чтобы эти фигуры соприкоснулись. Тогда первый плоскатик легко переползет на другую фигуру и познакомится со своим собратом, о существовании которого ему не сообщали ни его земляки-путешественники, ни двухмерные телескопы.

Но если легко сблизить два плоских мира, сложив лист пополам либо свернув в рулон, то становится реальной мысль, что и всю Вселенную можно стянуть в одну точку.

На первый взгляд это кажется чисто теоретическим, умозрительным построением. Тем не менее есть примеры переходов в более высокое измерение и в нашей жизни. Скажем, биологическая клетка содержит десять миллиардов атомных ядер. Причем и в сперматозоиде, и в яйцеклетке их одинаковое количество. Суммарное число ядер — около 25 миллиардов. Но установлено, что при половом размножении передается десять тысяч секстильонов бит — а это цифра не с десятью нулями, как было в исходном варианте, а с двадцатью пятью. С точки зрения трехмерной математики это невозможно. А вот наличие четвертого измерения все объясняет. Стало быть, по законам многомерности не только яйцеклетка, но и одно ядро атома может содержать сведения о всей Вселенной, стянутой в одну точку.

В космос — только "прыжками"

А значит, и дальние космические полеты (точнее было бы назвать их "прыжками", то есть термином, уже давно освоенным фантастами) возможны. Но не по привычным космическим орбитам, а путем перехода из одной мерности в другую и обратно в момент прибытия в пункт назначения. Стало быть, объясним и феномен НЛО, внезапно появляющихся на Земле и исчезающих с нее, — выходит, они — странники из многомерного мира. Но чтобы летать, как они, необходимо всерьез заняться многомерной физикой, что уже частично сделали Лобачевский и Эйнштейн. А для начала дать ответ на такой "простой" вопрос.

Размер атома в 100 тысяч раз больше размера атомного ядра. Если представить себе ядро в виде теннисного мяча, то соседнее ядро данного элемента окажется на расстоянии одного-двух километров от первого. В этом масштабе электрон покажется всего лишь пылинкой, суетящейся в полукилометре от ядра. А что между ними? Пустота? И выходит, материя в основном состоит из пустоты? А как же тогда передаются волновые колебания? На этот счет придуманы разные гипотезы: "теория эфира", "теория вакуума" и т. п. Но эти мудреные слова по сути ничего не объясняют, так как в рамках трехмерной физики этот парадокс вообще невозможно объяснить. Зато в многомерной физике подобные проблемы вполне разрешимы.

Но, возвращаясь к нашим, так сказать, "баранам", вспомним, что американцы наметили высадку на Марс не позднее 2025 года. Под эту программу выделяется триллион долларов. Но даже за такие громадные деньги в течение столь короткого срока невозможно так развить многомерную физику, чтобы создать принципиально новые летательные аппараты типа НЛО. Что же, опять снимать фильм в аризонских пустынях? Добавьте к этому авантюру с якобы отыскавшимся в Антарктиде метеоритом, являющимся осколком Марса, причем со следами жизни. По мнению профессора Фомина, затеяли ее для выбивания денег под марсианскую программу. Хорошо еще, если все сведется к рекламной акции. Если же людей отправят к Марсу на привычной космической технике, их ждет гибель.

