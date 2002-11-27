Жители Атлантиды и сегодня живы?

Про неопознанные летающие объекты — НЛО — знают все. А про неопознанные подводные? Царство Посейдона время от времени озадачивает мореплавателей "светящимися головами", "кругами дьявола" и другими чудесами.
Исследователь Федор Гард записал свидетельство моряков, видевших странное явление:
"18 июня 1845 года экипаж судна "Виктория" наблюдал в Средиземном море за всплытием трех ослепительных дисков, медленно взлетевших в небо. Диски, казавшиеся в пять раз больше видимой Луны, были связаны тонкими светящимися стержнями".
Объяснить это явление он даже и не пытался.
А представьте себе реакцию моряков американского военного авианосца "Уосп" и пяти эскортных кораблей, когда в 1963 году на учениях возле берегов Пуэрто-Рико они четверо суток видели загадочный объект, маневрировавший под водой на огромной скорости! Моряки пытались его "притормозить", но не смогли.
20 июля 1967 года в 120 милях от побережья Бразилии капитан аргентинского судна в вахтенном журнале записал:
"Мы увидели примерно в 50 футах по правому борту сияющий объект. Он имел сигарообразную форму, и его длина составляла 105-110 футов (примерно 32 метра). От него исходило мощное голубовато-белое сияние, причем он не издавал звуков и не оставлял следа на воде. Четверть часа он двигался параллельно кораблю, затем неожиданно нырнул, прошел под судном и исчез".
А вот в феврале 1977 года экипаж круизного теплохода "Антон Макаренко" в тропических водах вообще увидел "огненные пляски".
"На волнах появились светящиеся пятна, их становилось все больше, — записано в судовом журнале. — Затем они вытянулись до самого горизонта в линии метров 6-8 шириной. Стало очень светло, как-будто месяц появился в небе. Затем линии начали двигаться, они закружились, как спицы гигантского колеса. Вращение было небыстрое, ровное".
Такие же пляшущие круги "засек" и экипаж научного судна "Академик Воробьев", которое в 1976 году находилось в Аравийском море. Его команда заметила яркое белое пятно радиусом 150-200 метров вокруг судна. Оно вращалось против часовой стрелки, распадаясь на 8 частей, словно от действия лопастей винта. Эхолот зафиксировал под килем на глубине 20 метров… присутствие некоей массы!
Даже Тур Хейердал встречался с проделками "водяного". В книге о путешествии на "Кон-Тики" он писал:
"Несколько раз, когда океан был спокоен, в черной воде вокруг плота появлялись круглые головы, имевшие в диаметре 60-70 см, которые, не шевелясь, смотрели на нас большими сверкающими глазами. Иной раз по ночам мы видели в воде сверкающие шары диаметром около метра, которые загорались через определенные промежутки времени, напоминая вспыхивающие на одно мгновение электрические лампочки…"
Никто ответить не может. Еще в XIX веке ученые Адамс и Дженкинс предположили: на дне морей живут разумные существа с жабрами, привыкшие к низкой температуре и огромному давлению. Кроме того, издавна существует легенда о том, что в древности просветителями человечества были посейдонцы — выходцы из океана. Представители подводной цивилизации внешне выглядели отнюдь не аполлонами. В своем рассказе "В бездне" портрет такого существа, возможно, "нарисовал" Герберт Уэллс:
"Это было странное… животное. Его темно-лиловая голова смутно напоминала голову хамелеона, но у него был такой высокий лоб и такой огромный череп, каких не бывает у пресмыкающихся; вертикальная постановка головы придавала ему поразительное сходство с человеком".
Впрочем, понятие красоты условно. Не исключено, что дельфинам и осьминогам мы тоже кажемся уродами.
Посейдонцы будто бы научили жителей Атлантиды наукам, и те даже летали в космос. Кстати, новую гипотезу об Атлантиде выдвинула контактер из Днепропетровска Нина С. Она якобы получила информацию из космоса о том, что мифическую супердержаву основали пришельцы и называли Атцор. Их потомки благодаря своим знаниям законов Солнечной системы предсказали великую катастрофу, из-за которой погибнет их цивилизация. И построили себе дома под дном океана. Они перебрались туда, не дожидаясь катаклизма, и живут там поныне. А на поверхности Земли появляются только их зонды — те самые неопознанные подводные объекты.
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