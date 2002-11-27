Жители Атлантиды и сегодня живы?

Про неопознанные летающие объекты — НЛО — знают все. А про неопознанные подводные? Царство Посейдона время от времени озадачивает мореплавателей "светящимися головами", "кругами дьявола" и другими чудесами.

Странные явления на морской глади

Исследователь Федор Гард записал свидетельство моряков, видевших странное явление:

"18 июня 1845 года экипаж судна "Виктория" наблюдал в Средиземном море за всплытием трех ослепительных дисков, медленно взлетевших в небо. Диски, казавшиеся в пять раз больше видимой Луны, были связаны тонкими светящимися стержнями".

Объяснить это явление он даже и не пытался.

А представьте себе реакцию моряков американского военного авианосца "Уосп" и пяти эскортных кораблей, когда в 1963 году на учениях возле берегов Пуэрто-Рико они четверо суток видели загадочный объект, маневрировавший под водой на огромной скорости! Моряки пытались его "притормозить", но не смогли.

20 июля 1967 года в 120 милях от побережья Бразилии капитан аргентинского судна в вахтенном журнале записал:

"Мы увидели примерно в 50 футах по правому борту сияющий объект. Он имел сигарообразную форму, и его длина составляла 105-110 футов (примерно 32 метра). От него исходило мощное голубовато-белое сияние, причем он не издавал звуков и не оставлял следа на воде. Четверть часа он двигался параллельно кораблю, затем неожиданно нырнул, прошел под судном и исчез".

А вот в феврале 1977 года экипаж круизного теплохода "Антон Макаренко" в тропических водах вообще увидел "огненные пляски".

"На волнах появились светящиеся пятна, их становилось все больше, — записано в судовом журнале. — Затем они вытянулись до самого горизонта в линии метров 6-8 шириной. Стало очень светло, как-будто месяц появился в небе. Затем линии начали двигаться, они закружились, как спицы гигантского колеса. Вращение было небыстрое, ровное".

Такие же пляшущие круги "засек" и экипаж научного судна "Академик Воробьев", которое в 1976 году находилось в Аравийском море. Его команда заметила яркое белое пятно радиусом 150-200 метров вокруг судна. Оно вращалось против часовой стрелки, распадаясь на 8 частей, словно от действия лопастей винта. Эхолот зафиксировал под килем на глубине 20 метров… присутствие некоей массы!

Даже Тур Хейердал встречался с проделками "водяного". В книге о путешествии на "Кон-Тики" он писал:

"Несколько раз, когда океан был спокоен, в черной воде вокруг плота появлялись круглые головы, имевшие в диаметре 60-70 см, которые, не шевелясь, смотрели на нас большими сверкающими глазами. Иной раз по ночам мы видели в воде сверкающие шары диаметром около метра, которые загорались через определенные промежутки времени, напоминая вспыхивающие на одно мгновение электрические лампочки…"

Что же собой представляют все эти объекты?

Никто ответить не может. Еще в XIX веке ученые Адамс и Дженкинс предположили: на дне морей живут разумные существа с жабрами, привыкшие к низкой температуре и огромному давлению. Кроме того, издавна существует легенда о том, что в древности просветителями человечества были посейдонцы — выходцы из океана. Представители подводной цивилизации внешне выглядели отнюдь не аполлонами. В своем рассказе "В бездне" портрет такого существа, возможно, "нарисовал" Герберт Уэллс:

"Это было странное… животное. Его темно-лиловая голова смутно напоминала голову хамелеона, но у него был такой высокий лоб и такой огромный череп, каких не бывает у пресмыкающихся; вертикальная постановка головы придавала ему поразительное сходство с человеком".

Впрочем, понятие красоты условно. Не исключено, что дельфинам и осьминогам мы тоже кажемся уродами.

Посейдонцы будто бы научили жителей Атлантиды наукам, и те даже летали в космос. Кстати, новую гипотезу об Атлантиде выдвинула контактер из Днепропетровска Нина С. Она якобы получила информацию из космоса о том, что мифическую супердержаву основали пришельцы и называли Атцор. Их потомки благодаря своим знаниям законов Солнечной системы предсказали великую катастрофу, из-за которой погибнет их цивилизация. И построили себе дома под дном океана. Они перебрались туда, не дожидаясь катаклизма, и живут там поныне. А на поверхности Земли появляются только их зонды — те самые неопознанные подводные объекты.