Сталкеры и аномальные зоны

Я вновь отправляюсь в аномальную зону. Туда, где на той стороне Сылвы-реки мелькают время от времени странные светящиеся шары да охотники либо грибники наталкиваются в сумерках на полупрозрачных существ. Год назад я сумел засечь эти шары фотообъективом, заработал кровоизлияние в глаза, опубликовал в пермской молодежке "Записки сталкера", после чего в Перми образовался клуб "Запредельщиков", и вот сейчас мы, около сорока человек, преступаем невидимую черту.

Когда вернусь из экспедиции, "Советская молодежь" Латвии ошарашит широко набранным анонсом:

"Впервые в истории человечества в Пермской области состоялась встреча землян с инопланетянами".

Это — не я, это Паша Мухортов, рижский коллега. Эх, Паша, Паша... Что же на самом деле произошло неподалеку от Молебки?

Рубикон реки Сылва

Открыл зону пермский геолог Эмиль Бачурин. Стареньким ружьецом прослушивал он октябрьский лес, поделенный просеками на границе Пермской и Свердловской областей. Первоснежье ослепило поля и покосы, обнажило всякий звериный след. Охотник вышел из-за деревьев и ахнул: вокруг — белизна, а посередине покоса — округлая проплешина. Не выжжено, но словно выглажено гигантским утюгом. Морозец пощипывает, а почва как бы разогрета. Бачурин замерил круг по диаметру. Получилось 62 метра. Взял пробу травы и грунта. В специальной лаборатории сделали анализ почвы и золы растений. Обнаружили все элементы группы редких земель, цирконий, иттрий, скандий, рений. Радиоактивность не выходила за пределы фоновой. Бачурин предположил, что над покосом зависал объект, оставивший вполне материальные меты. Все это случилось в 1983 году.

Потом в аномальную зону близ села Молебка выезжали экспедиционные группы, которыми руководил председатель Горьковской секции по аномальным явлениям, кандидат технических наук Эдуард Ермилов. Опрашивали местных жителей, вели наблюдения и панорамные фотосъемки, использовали биолокацию, ставили медицинские эксперименты — все сходилось:

"тарелки" летают,

шары, нареченные апельсинами, крутятся,

люди ведут себя на этих чертовых покосах тревожно.

То головные боли, то взлеты температуры, то, к примеру у Бачурина, распухание ног. Однако гласность пока расчищала земные завалы и до выхода в космос было еще далеко. НЛО посещали что угодно: Китай, Канаду, Израиль — но только не Страну Советов. И вдруг — как будто рыба хлынула на нерест: летающие объекты двинулись косяком в нашенские города и сели. Что вологодский Харовск! С 14 по 21 июля чуть ли не половина пионерского лагеря "Солнечный" у деревни Новая в Прикамье наблюдала больших и маленьких человекоподобных существ со светящимися глазами. Причем когда один лихой мальчуган начал кидаться в них кусками асфальта, "пришелец" вынул "стреляющую расческу" и произвел предупредительный залп. Загорелась трава. А 16 июля в колхозе "Рассвет" Чернушенского района той же Пермской области видели черные движущиеся, как на мотоцикле, огромные безголовые фигуры. Все это напоминает уже воландовские штучки из великолепного булгаковского романа, но Бачурин без тени усмешки говорит: "Феномен активизировался". Покуда академики вздымают седые власы: этого не может быть! — а журналисты лишь залихватски фиксируют происходящее, пермские "запредельщики", используя методические разработки Э.Ермилова, решили самостоятельно исследовать Молебкинскую аномалию. Итак, 29 июля мы перешли рубикон затянутой водорослями реки Сылвы.

Рамки крутятся, часы отстают

Такая ватага еще не высаживалась в зону. Тут тебе и прибористы, и группа наблюдения, и биолокаторщики, и группа хронального эксперимента, сенсы. На сей раз, кроме пермяков, в экспедицию отправились представители Уфы, Риги, Челябинска, Норильска. Вожаками — председатель пермской группы Комиссии по АЯ, биолог Владимир Шемшук и уже известный пионер зоны Эмиль Бачурин.

Набрякшие рюкзаками, подходим к почерневшему от времени охотньчьему домику — одной из центральных точек аномалии. Здесь, у берез возле кукурузного поля, в прошлом году мне удалось снять вслепую со вспышкой энергетические шары. Экспедиция делится на три части. Группа Анатолия Варушкина остается работать у охотничьего домика — у Анатолия есть опыт "охоты" за объектами-невидимками с помощью индикатора электромагнитного излучения. Олег Сыромятников, ставший героем одного снимка, где загадочный шар висит у него прямо на лыжах, уходит с ребятами на высоту "гребень", откуда они будут вести дозор. Остальные движутся вниз к реке и разбивают на берегу основной лагерь.

Когда затрещат дрова в костре, я извлеку из рюкзака биолокационную рамку, подаренную мне на Алтае одним бурятом. Там же, на знаменитой горе Пикет в Сростках эта алюминиевая загогулина начала вращаться у меня в руках. В тех пор я овладел методом известного пермского астролога Василия Пьянкова и могу замерять силу биополя и проводить психофизиологическую диагностику.

- Вертолетом крутится! — надтреснутой скороговоркой продребезжал за палатками голос.

Энтузиаст в квадрате Ипполит Новиков стоял на самой границе лесной дороги, сворачивающей с холмистого тягуна к берегу, и рамка, вставленная в специальную рукоятку и поднятая им над головой, вращалась у него в руке с такой быстротой, как будто Ипполит сейчас должен взлететь. Я работаю без рукояток, но у меня некая властная сила на этом пограничье витками выворачивала меж пальцев биолокационную проволочку. Рамки обнажили другие биолокаторщики.

Оказывается, властная сила имеет свой округлый контур, который стягивается вокруг нашей стоянки энергетической петлей. На голову мою словно кто-то стал натягивать жесткую, не по размеру узкую шапку. Нагнетение давления почувствовали Владимир Шемшук, Владислав Дрожащих. Ощущение было такое, что над палатками, как над выводком разноцветных сыроежек, с жадным любопытством склонились мыслящие существа, невидимые, но вездесущие.

Мелькнула мысль: воспользоваться фотоаппаратами. Первая вспышка сразу же дала ответный блик примерно из той самой точки, где у Ипполита крутилась рамка. Еще несколько вспышек — и серия ответных бликов. Стоянка загалдела, как стая встревоженных галок. Фотовспышки сыпались со всех сторон, и лагерь стал уже напоминать дискотеку, а не научную экспедицию. Мы решили оторваться от этой эйфории и вчетвером двинулись к верхней аномалии, где расположилась группа Варушкина. Забегая вперед, скажу: и правильно сделали. Потому что именно фотограф нашей четверки, пилот Александр Романенко сумел запечатлеть целую гроздь огненных шаров. У остальной же съемочной кавалькады, которая выстраивалась средь кукурузы в угрожающую шеренгу и по команде ослепляла округу вольтовой дугой, как правило, пленки после проявки были прозрачно-чистенькими. Это еще одна из загадок здешней аномалии, позволяющая сделать предположение, что зона отличается закономерной избирательностью, а стало быть, разумностью. Разумностью?

Кстати, Анатолий Варушкин, чья группа действовала автономно, тоже получил уникальный документ, подтверждающий наличие аномалии: кадры фильма, отснятого им во время экспедиции, дают нам возможность разглядеть множество черных шаров с "вуалью" и светящийся "сатурн".

"Перестрелка" часто оканчивалась плачевно. У подавляющего большинства фотографов, в том числе профессионалов, за несколько дней пребывания в зоне вышли из строя вспышки. "Однажды при съемках, — говорит Юрий Городилов, электромеханик по специальности, — из вспышки пошел дым. Я вскрыл ее. Предохранитель на два ампера сгорел. Медная проволока расправилась. Я схему знаю. Такого быть не может."

В составе экспедиции работала группа Пермского телевидения. По свидетельству Анатолия Варушкина, находившегося рядом с оператором, тот никак не мог понять, почему внутри объектива телекамеры сдвинулись запрессованные линзы.

И еще один симптом аномальной зоны. Группа Александра Горюхина, доцента кафедры литья Уфимского авиационного института, провела хрональный эксперимент. В термос опустили механические часы и пометили его в одну из интенсивных, по словам Бачурина, зон. После окончания эксперимента стрелки отстали на 5 часов 41 минуту. Бактерии нашей мысли В ночь с 29 на 30 июля Павел Мухортов спустился с чайником к реке зачерпнуть воды. Подняв голову — вдали, на фоне еще не погасшего неба, четко вырисовывался темный объект, напоминающий по форме мужскую шляпу. Секунд семь "тарелка" гипнотизировала Павла. - Паша, — обратился я к Мухортову, — ты понимаешь, что из этого материала можно "вылепить" все, что угодно?

Павел кивнул. Тем не менее я излагаю рассказ своего коллеги, но в той последовательности, в какой я слышал его во время экспедиции, а не в той, в которой он передан на страницах "Советской молодежи" и где оброс новыми подробностями:

- Днем я ощущал какие-то внутренние толчки — тянуло в ту сторону, где я видел тарелку. Ночью решил идти. Чувство — неприятное, словно давят тебя по ногам, не пускают. У Инги Упеник рука тряслась словно ее било током. Ощущение накачки положительной энергии. Будто стоишь с закрытыми глазами перед рефлектором. Метров за триста увидели два светящихся глаза, расстояние между которыми было метра два. Глаза плавно поднялись вверх, превратились в светящийся квадрат, перечеркнутый по диагоналям. Затем в темноте ровным строем стали проступать фигуры от двух до четырех метров в высоту. Внутри фигур — все объемно и как бы подсвечено. Я начал задавать им мысленные вопросы. Краткие ответы исходили в виде светящихся букв, складывающихся в слова.

"Откуда вы?""Созвездие Весов, красная звезда — наша родина.""Ваша цель?""Это зависит от центра. Нами управляет центральная система.""Можете ли вы переместить меня на вашу планету?""Это безвозвратно для вас и опасно для нас.""В чем же опасность?""В бактериях мысли."

Истины ради приму грех на душу и раскрою страшный секрет: рядом с местом "контакта" находилась вполне земная парочка, ее-то, вероятно, и видел Павел. Что же касается светящихся слов... Та же Инга Упеник, присутствовавшая при "контакте", на просьбу обстоятельно рассказать о происшедшем отвечает: "Я ничего не говорила. А то, что там Павел пишет, это его дело".

Мне видятся не менее важными мнения других участников экспедиции. Эмиль Бачурин, геолог: "Я не беру на себя смелость утверждать, что близкий контакт состоялся. Но телепатический контакт был. Об этом, кстати, свидетельствует странная световая сигнализация на палатках в виде различных фигур и знаков."

Владимир Шемшук, биолог:

"На мой взгляд, феномен — продукт особого биоценоза, совокупности живых организмов, образующих единство надбиологического уровня, закономерное для природы, но не вписывающееся в наше представление."

Двадцатый век долго закручивал рамочку чуда, и пока ее раскручивают отважные кустари-энтузиасты, а серьезная наука, то прикрываясь пологом мнимой секретности, то облачаясь в тогу олимпийского высокомерия, ждет, когда ее — в очередной раз — поставят перед фактом, много еще произойдет непредсказуемых парадоксов, открывателями которых, а, может быть, жертвами окажемся мы с вами.

Юрий Беликов

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Молёбская аномальная Зона: сталкеры аномальной зоны. 2 сезон 5 серия